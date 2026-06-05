Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

Sürücüler dikkat! Malatya'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Malatya'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
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73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Özyurt’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi.

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Seydi Ulutaş’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Battalgazi.

89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fado Çolak’ın taziye adresi: Aydınlar Mahallesi, Akçadağ.

47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Özlem Bozkurt’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi.

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adile Varol’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt.

67 yaşında vefat eden ve Banazı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Akçer’in taziye adresi: Banazı Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Ada’nın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.

81 yaşında vefat eden ve İkizce Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Battal’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.

77 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sinem Kardeş’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.

86 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Başkurt’un taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Cennet Gültekin’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

86 yaşında vefat eden ve Yazılı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hacı Akpınar’ın taziye adresi: Yazılı Mahallesi, Arapkir.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ