İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, merkezin başarılarını ve işleyişini anlattı. Ünitenin 2020 yılında Cumhurbaşkanı tarafından açıldığını hatırlatan Erkurt, "Ruhsatlı 40 yataklı Türkiye'nin en yüksek kapasiteli erişkin Kemik İliği Nakli Ünitesi'dir. Burada şimdiye kadar yaklaşık 2 bin tane kök hücre kemik iliği nakli yapıldı. Son 6 yıla baktığımızda 200 ortalamayla Türkiye'de en çok kemik iliği nakli yapılan merkez burasıdır. Merkezimizde her türlü kemik iliği nakli yapılmaktadır. En zor kemik iliği nakilleri dahil burada yapılmaktadır" dedi.

HER TÜRLÜ NAKİL BAŞARIYLA UYGULANIYOR

Merkezde gerçekleştirilen nakil türleri hakkında teknik bilgiler veren Prof. Dr. Erkurt, şöyle devam etti:

"Otolog kök hücre nakli yani hastamızın kendisinden aldığımız kök hücreleri yüksek doz kemoterapi verip tekrar kendisine vererek yaptığımız kemik iliği nakli, allojenik kemik iliği nakli, hastamızın ise tam uyumlu kardeşinden veya kardeşi olmadığı yerde Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinden (TÜRKÖK) bulduğumuz kemik iliğini verdiğimiz kemik iliği naklidir bu. Ayrıca akraba dışı yani eğer tam uyumlu kemik iliği yoksa akraba dışından TÜRKÖK’ten bulup yaptığımız kemik iliği nakilleri ayrıca eğer bunları da bulamazsak haploidentik dediğimiz kısmi uyumlu kemik iliği nakilleri de merkezimizde yapılmaktadır."

HASTALARIN 5'TE 4'Ü MALATYA DIŞINDAN VE YURT DIŞINDAN GELİYOR

Merkezin ulusal ve uluslararası bir sağlık üssü haline geldiğini vurgulayan Erkurt, "Merkezimiz Türkiye'de sadece Malatya'ya değil öncelikle doğu illerden başlamak üzere bütün Türkiye'ye hizmet etmektedir. Bu bağlamda hastalarımızın çoğunluğu yani 5'te 4'ü Malatya dışındandır. Ayrıca sağlık turizmi kapsamında Türkiye dışından gelen hastalara da kök hücre nakli yapılmaktadır. Burada Suriyeli hastalar, Gürcistan'dan gelen, Irak'tan gelen hastalar olmak üzere sağlık turizmi kapsamında da Türkiye dışından gelen hastalara da hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

AMERİKA'DAKİ GELİŞMİŞ MERKEZLERLE YARIŞIYOR

Hangi hastalık gruplarına müdahale edildiğini açıklayan Erkurt, merkezin dünya standartlarında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada hangi hastalara kök hücre nakli yapıyoruz? Öncelikle kan kanserlerine yani Akut Lösemilere, yani Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL), Akut Miyeloid Lösemi (AML), sonra bunun kronik hallerine kök hücre nakli yapıyoruz. Kronik Miyeloid Lösemi (KML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myeloma, Aplastik Anemi, Lenfoma, Lenf Kanserine (lenfoma), İmmün Yetmezliklere, Kemik İliği Yetmezliklerine başta olmak üzere Miyeloproliferatif Hastalıklara, Lenfopoetik Hastalıklara olmak üzere yani geniş bir kapsamda dünyada yani özellikle Amerika'da gelişmiş merkezlerde hangi kemik iliği nakilleri yapılmaktaysa hepsini yapmaktayız. En zor nakillerin yapıldığı merkez konumundayız."

15 İĞNEYLE DELME DEVRİ BİTTİ: 2 SAATTE KÖK HÜCRE TOPLANIYOR

Teknolojinin gelişmesiyle hastaların konforunun arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, tedavi sürecindeki üç hastayı örnek göstererek şu bilgileri paylaştı:

"Burada olan üç hastamızdan bahsedersek üçü de Multipl miyelom tanısıyla kök hücre topladığımız, burada gördüğünüz gibi kök hücrelerinin tamamı, yakını toplandı. Çok az bir kısmı kaldı. Yaklaşık 2 saatte hastalarımıza periferik kandan yani kol damarlarından cihaza bağlayarak kök hücre toplamaktayız. Normalde eskiden bu modern aferez cihazları olmadan önce, 10 yıl öncesinde hastalarımızı ameliyathane şartlarında genel anestezi altında ilikten yani ilik kemiklerinden, leğen kemiğinden yaklaşık 8 bir taraf, 7 bir taraf, 15 tane kalın iğne ile delik açılarak yaklaşık 1 litre kanını, kemik iliğini toplayarak nakil yapmaktaydık. Ama son 10 yıldır özellikle modern aferez cihazlarıyla 2 saatte aynı kan alır gibi kök hücrelerini toplayabiliyoruz, bu da işlerimizi kolaylaştırdı, hastalarımızın rahatlığını sağladı. Yani kolay bir işlem olduğunu kanıtladı."

"ASIL TOPLADIĞIMIZ ÜRÜN KIRMIZI OLAN"

Kök hücre toplama işlemi esnasında cihazda görünen renklerin ne anlama geldiğini de açıklayan Erkurt, "Burada üç hastamız var. İki tanesi Sivas'tan, bir tanesi de Kahramanmaraş'tan geldi. Üçü de Multipl miyelom tanısı mevcut. Onların burada gördüğünüz gibi kök hücreleri neredeyse toplanmış durumda. Az bir kısmı kaldı. Sonrasında bu kök hücreleri alacağız, dolaba koyacağız ve hastalarımıza bu miyelom hastalığı ile ilgili hazırlama rejimi dediğimiz kemoterapiyi vereceğiz. Kemoterapi verdikten bir gün sonra da, 24 saat sonra da o dolaptan çıkardığımız kök hücreleri hastalarımıza vereceğiz. Yani Otolog Kök Hücre Nakli yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi bu üç hastamız da Malatya dışından hastamız. Malatya hastalarımız neredeyse 5'te 1'i. 5'te 4'ü Malatya dışında. Yani burası sadece buraya değil tüm Türkiye'ye hizmet eden bir hastane ve şu an Türkiye'de en çok kemik iliği nakli yapılan hastane. Sarı olan plazmalar. Yani bunlar içerisine katılıyor. Yani bunun aslında toplamayla bir ilgisi yok. Sadece destek amaçlı. Asıl bizim topladığımız kırmızı olan. Yani bu sarılar normalde kanımızda olan plazma. Biz bunları Covid zamanında yani iyileşen insanlardan toplayıp bu şekilde hastalara vermiştik. Bunların içerisinde antikor vardı Covid zamanında. Bu şekilde Covid olan hastalara vermiştik. Bu ilk tip tedavilerden. Daha aşı ve ilaçlar olmadan bu plazmaları veriyorduk. Ama buradaki durum yani normal hastanın kendi plazmaları. Ama bizim topladığımız ürün, kullanacağımız ürün bu kırmızı olan" dedi.

DEV SAĞLIK KADROSU 40 YATAKLA HİZMET VERİYOR

Merkezin idari ve tıbbi kadrosu hakkında da bilgi veren Erkurt, "İnönü Üniversitesi Kemik İliği Nakli Merkezi'nde 5 tane öğretim üyesi vardır. Bunlardan 4 tanesi profesör, bir tanesi doçenttir. Ayrıca Kemik İliği A ünitesi 20 yataklı, B ünitesi 20 yataklı, toplam 40 yataklı. Onlarda da 13'er tane hemşire bulunmaktadır. Kök hücre merkezimiz içerisinde Kök Hücre Nakli Koordinatörümüz vardır, Kemik iliği Nakli Veri Koordinatörümüz vardır ve kök hücrede yine toplama işleminde çalışan hemşire arkadaşlar vardır. Ayrıca her bölümde de yine bu temizlik işlerini yapan personel arkadaşlar mevcuttur" diye konuştu.

YOĞUN TEDAVİDE KÖK HÜCRE DESTEĞİ

Yapılan işlemin amacını özetleyen Prof. Dr. Erkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün yapılan işlem multiple myeloma hastalarında yani bu bir kemik iliğinin bir çeşit plazma hücreli kanseridir. Kan kanseri dediğimiz hastalık grubu akut lösemilerdir. Multiple myeloma da onun bir benzeridir, plazma hücreli bir kan kanseridir. Bu hastalarımız önden tedavi aldılar. Hastalıkları kontrol altına girdi ama hastalıklarının tekrar ortaya çıkmaması için biz hastalara kemik iliği nakli yapıyoruz. Yani iyileşti hastalarımız, bu hastaların kök hücrelerini topluyoruz. Ondan sonra da bunu dolaba koyuyoruz ve bu hücreyi vermeden önce hastalarımıza yoğun tedavi veriyoruz. Yani normalde bu kök hücreyi vermeden o yoğun tedaviyi versek hastalarımız kaldıramaz. Bu kök hücrelerini destek olarak kullanıyoruz. Tedavimizi veriyoruz. Sonra da kök hücrelerini verip onun tekrar kemik iliğinin yeniden yapılanmasını sağlıyoruz. Yaptığımız işlem bu hastalığın tekrar ortaya çıkmasını engellemek için yapılan bir işlem. Buna otolog kök hücre nakli diyoruz. Hepsi remisyonda, şu an hastalıkları kontrol altında."

ŞİFA BULAN HASTA: "24. GÜNÜMDE İYİLEŞMİŞ DURUMDAYIM"

Kahramanmaraş'tan gelerek Malatya'da şifa bulan ve taburcu olmaya hazırlanan hasta ise yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"İlk geldiğimden beri personelin sıcak davranışlarından dolayı çok memnunum. Hafta içi yatışımı yaptılar. Yatışımdan itibaren de ilik nakli oldum burada. Takibini personelimiz çok iyi şekilde yaptılar. Şu anda da iyileşmiş durumdayım. Sanırım 24. günüm bugün. Kısa bir sürede inşallah taburcu olacağız. Tabii süreç biraz sıkıntılı ama ben yine de rahattım. Kendimden kaynaklı yeme içmeden kaynaklı sorunum vardı. Bunların haricinde herhangi bir sorun yaşamadım. Şu an çok iyi hissediyorum. Kahramanmaraş'tan geldim, tekrar Kahramanmaraş'a döneceğiz."

"TAM ŞİFA İLE TABURCU EDİYORUZ"

Hastanın tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Kemik İliği Nakli A ünitesi. Burada da 20 yatak var. Burada biraz önce görüştüğümüz hastamız 53 yaşında. Kahramanmaraş'tan bize nakil olmak için geldi. Multiple myeloma tanısı mevcut. Hastamız burada başarılı şekilde kemik iliği nakli oldu. Süreç tamamlandı. Bugün de hastamızı taburcu edeceğiz. Hastamız Maraş'a geri dönecek. Sonra yine takiplerini oradaki hekimiyle beraber koordineli olarak yapacağız. Sağlıklı ve tam şifa ile taburcu ettik hastamızı."