Malatya ve çevresinde aniden bastıran sıcak havalar, doğadaki yaban hayatını ve sürüngenleri harekete geçirdi. Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde, yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada ölü halde bulunan devasa yılan, mahalle sakinleri arasında büyük şaşkınlık ve endişeye neden oldu.

"SON GÜNLERDE PEŞ PEŞE GÖRÜLDÜ"

Mahalle sakinleri tarafından fark edilen ve alışılmışın dışında bir büyüklüğe sahip olduğu belirtilen yılanın görüntüsü, kısa sürede bölgede günün konusu haline geldi. Termometrelerin yükselmesiyle birlikte, bölgedeki yılan popülasyonunda ve görünürlüğünde gözle görülür bir hareketlilik yaşandığı ifade ediliyor. Özellikle havaların daha da ısınmasıyla bu durumun artmasından endişe ediliyor.

KIRSAL ALANLAR VE BAHÇELER İÇİN KRİTİK UYARI

Özellikle bağ, bahçe, tarla ve kırsal alanlarda çalışan vatandaşların son günlerde çok daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Yılanların özellikle otların yoğun olduğu alanlarda, taş diplerinde ve su kenarlarında gizlendiğini belirten mahalle sakinleri, komşularına şu hayati uyarılarda bulundu:

Çocuklar İçin Güvenli Alanlar: Yılanların sıklıkla görüldüğü kırsal bölgelere ve yüksek otlu boş arazi ve bahçelere çocukların tek başına gönderilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Yılanların sıklıkla görüldüğü kırsal bölgelere ve yüksek otlu boş arazi ve bahçelere çocukların tek başına gönderilmemesi gerektiği ifade ediliyor. Tarım İşçilerine Çağrı: Bahçe temizliği, çapa ve tarımsal faaliyetler sırasında koruyucu ekipman (uzun çizme, kalın eldiven) kullanılması hayati önem taşıyor.

Bahçe temizliği, çapa ve tarımsal faaliyetler sırasında koruyucu ekipman (uzun çizme, kalın eldiven) kullanılması hayati önem taşıyor. Doğal Yaşam Hatırlatması: Uzmanlar ise sıcak havalarda yılanların su ve gölge arayışı için yerleşim yerlerine, evlerin serin köşelerine yaklaşabileceğini belirtiyor. Vatandaşların panik yapmadan, olası bir tehlike anında itfaiye veya belediye ekiplerine haber vermesi isteniyor.