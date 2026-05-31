Türkiye genelinde milyonlarca, Malatya’da ise binlerce mülk sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde yasal süre yarın (1 Haziran Pazartesi) mesai saatinin bitimiyle resmi olarak sona eriyor. Normal şartlarda Mayıs ayının sonunda biten ödeme takvimi, bu yıl son günün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Pazartesi gününe uzatıldı.

Mali yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen Malatyalı vatandaşların borçlarını zamanında kapatması gerekiyor. Süreyi kaçıran mülk sahiplerinin borçlarına, yasal olarak geciken her ay için yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak.

Belediye veznelerinde ve dijital kanallarda son gün hareketliliği sürerken, özellikle asrın felaketini yaşayan Malatya'da hangi taşınmazların vergi dışı kalacağı ve kimlerin bu vergiden muaf tutulacağı büyük önem taşıyor.

YASAL MEVZUATA GÖRE MALATYA'DA DEPREMZEDE MÜLK SAHİPLERİ EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK Mİ?

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya genelinde mülk yapılarında büyük değişiklikler meydana geldi. Sözcü'nün ulusal gündeme taşıdığı emlak vergisi ödemelerinde, deprem bölgesi için yasal mevzuatta çok kritik bir istisna bulunuyor.

Vergi Usul Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğlerine göre; deprem afetinde yıkılan, ağır hasar gören ya da orta hasar alıp idarece oturulması/kullanılması yasaklanan binaların emlak vergisi mükellefiyeti, hasarın meydana geldiği tarihi takip eden taksitten itibaren kanunen sona erer.

Bu yasal hüküm kapsamında Malatya'da (Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir ve diğer tüm ilçelerde) mülkü depremde yıkılan, ağır veya orta hasar alan afetzede vatandaşların bu binalar için emlak vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Önemli Uyarı: Tapu kayıtlarındaki güncellemeler, arsa payı dönüşümleri ve hak sahipliği süreçleri nedeniyle sistemde olası bir yanlış tahakkuk (borç) görünmemesi adına, depremzede vatandaşların bağlı bulundukları ilçe belediyesinin emlak servislerinden durumlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

MALATYA'DA EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF? (GENEL ŞARTLAR)

Deprem hasarı bulunmayan konutlar için Emlak Vergisi Kanunu'nda yer alan muafiyet kuralları Malatya'da da geçerliliğini koruyor. Yasaya göre, brüt yüz ölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni (evi) olan şu kişiler emlak vergisinden tamamen muaftır:

Emekliler: Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar ve bunların dul ve yetimleri (ayrıca tek evini kiraya verip kendisi de kirada oturanlar),

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar ve bunların dul ve yetimleri (ayrıca tek evini kiraya verip kendisi de kirada oturanlar), Ev Hanımları: Herhangi bir geliri olmadığını beyan eden kadınlar,

Herhangi bir geliri olmadığını beyan eden kadınlar, İşsizler: Hiçbir resmi geliri bulunmayan vatandaşlar,

Hiçbir resmi geliri bulunmayan vatandaşlar, Engelliler: Engel durumunu resmi sağlık kurulu raporuyla belgeleyen mülk sahipleri,

Engel durumunu resmi sağlık kurulu raporuyla belgeleyen mülk sahipleri, Şehit Yakınları ve Gaziler: Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri.

Not: Birden fazla evi olanlar veya tek evi olup brüt 200 metrekare sınırını aşan mülk sahipleri muafiyet kapsamına girmemektedir.

BİLMEDEN ÖDEYEN MÜLK SAHİPLERİ İÇİN 5 YILLIK PARA İADESİ FIRSATI

Muafiyet haklarına sahip olmasına rağmen, durumun farkında olmadan bugüne kadar emlak vergisi ödemeye devam eden Malatyalı vatandaşlar için geriye dönük hak arama imkânı bulunuyor.

Şartları taşıyan mülk sahipleri, taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesine bir "Düzeltme ve İade Dilekçesi" ile başvurduklarında, Kamu Denetçiliği Kurumu ve vergi hukuku emsal kararlarına göre son 5 yıla ait ödedikleri tüm emlak vergisi tutarlarını nakit olarak geri alabiliyorlar. Vergi hukukunda zaman aşımı resmi olarak 5 yıl olduğundan, hak kaybı yaşamak istemeyen vatandaşların ilgili belediyelere başvurularını geciktirmemesi gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Yarın mesai bitimine kadar emlak vergisi birinci taksit borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için hem fiziki hem de resmi dijital ödeme kolaylıkları sunuluyor:

Belediye Vezneleri: Mülkün sınırları içinde yer aldığı ilçe belediyesinin (Örn: Yeşilyurt veya Battalgazi Belediyesi) veznelerine doğrudan nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilir.

Mülkün sınırları içinde yer aldığı ilçe belediyesinin (Örn: Yeşilyurt veya Battalgazi Belediyesi) veznelerine doğrudan nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilir. E-Belediye Sistemleri: İlgili ilçe belediyelerinin resmi internet sitelerinde yer alan e-belediye borç ödeme ekranları üzerinden online ödeme gerçekleştirilebilir.

İlgili ilçe belediyelerinin resmi internet sitelerinde yer alan e-belediye borç ödeme ekranları üzerinden online ödeme gerçekleştirilebilir. e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra "Vergi Borcu Sorgulama" sekmesini kullanarak bağlı oldukları belediyeye ait borçları kredi kartıyla güvenli bir şekilde kapatabilirler.