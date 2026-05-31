2026 Kurban Bayramı'nın tamamlanmasıyla birlikte, Malatya'daki yatırımcılar ve vatandaşlar gözünü yeniden iç piyasaya çevirdi. Bayram süresince kapalı olan veya nöbetçi sistemle çalışan kuyumcuların ardından, 31 Mayıs 2026 Pazar günü Malatya Kuyumcular Odası (MKO) canlı ekran verileri netleşti. Ons altının 4 bin 539 dolar seviyesinde işlem gördüğü haftanın son gününde, Malatya genelinde çeyrek altın, gram altın ve bilezik fiyatlarında hareketlilik gözleniyor. Bayram sonrası nakit ihtiyacını karşılamak veya birikim yapmak isteyen vatandaşlar için Malatya'daki kuyumcu tezgahlarında son fiyatlar güncellendi.

Küresel piyasalarda Ons altının 4 bin 539 dolar seviyesinden işlem gördüğü haftanın bu son gününde, MKO-H endeksi ise 6 bin 793 ₺ seviyesinde seyrediyor. Bayram sonrası düğün hazırlığı yapacak olanlar ile bayramda gelen takıları nakde çevirmek isteyen vatandaşlar için Malatya'daki kuyumcu tezgahlarında son fiyatlar şu şekilde listelendi:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6 bin 630 TL — Satış 6 bin 880 TL

Çeyrek Altın: Alış 10 bin 710 TL — Satış 11 bin 210 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6 bin 090 TL — Satış 6 bin 580 TL

Yarım Altın: Alış 21 bin 420 TL — Satış 22 bin 420 TL

Ata Lira: Alış 44 bin 060 TL — Satış 46 bin 120 TL

Liralık Altın: Alış 42 bin 840 TL — Satış 44 bin 840 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 107 bin 100 TL — Satış 112 bin 100 TL

14 Ayar Altın: Alış 3 bin 740 TL — Satış (Veri Yok)

BAYRAM SONRASI ALTIN BOZDURACAKLAR VE ALACAKLAR DİKKAT!

Uzmanlar, Kurban Bayramı sonrasında piyasalarda hem nakit sıkışıklığı nedeniyle altın bozdurma işlemlerinin hem de resmi olarak başlayan düğün sezonu sebebiyle takı alışverişlerinin hız kazanacağını belirtiyor. Malatya'da yatırım planı yapan vatandaşların, Malatya Kuyumcular Odası'nın anlık panolarını ve canlı grafiklerini takip ederek işlem yapmaları öneriliyor.