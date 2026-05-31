Malatya'da gecikme zammı tehlikesine dikkat

Yeniden yapılanma sürecindeki Malatya'da, gayrimenkulü olan vatandaşlar için vergi takviminin ilk etabı tamamlanmak üzere. Konut, arazi, arsa veya dükkan tapusuna sahip mükelleflerin devlete karşı olan birinci taksit sorumluluklarını en geç 1 Haziran Pazartesi günü bitimine kadar yerine getirmesi şart koşuluyor. Bu tarihi gözden kaçıran Malatyalıların dosyalarına, her ay artan şekilde %3,5 oranında faiz ilave edilecek. İsteyen mükellefler, kasım ayındaki ikinci taksit tutarını da şimdiden peşin ödeyerek yılın tüm vergi yükünden tek seferde kurtulabiliyor. Yerel idareler, ilerleyen süreçte haciz veya ek maliyetlerle uğraşmamak adına vatandaşların son gün gelmeden ödemelerini tamamlamalarını şiddetle öneriyor.

Malatya'da elektronik tahsilat dönemi

Fiziksel kurumlarda vakit kaybetmek istemeyen Malatyalılar için çevrim içi ödeme seçenekleri kesintisiz hizmet sunuyor. Mükellefler, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme dahil olan ilçe belediyelerinin tahsilat ekranlarına bağlanarak saniyeler içinde kredi kartlarıyla işlem yapabiliyor. Bağlı bulunulan yerel yönetimin e-Devlet entegrasyonu yoksa, direkt belediyenin resmi internet sayfası üzerinden sanal pos kullanılarak borç sıfırlanabiliyor. Geleneksel yolları tercih eden vatandaşlar için pazartesi günü belediye vezneleri nakit ve kartlı işlemler için açık tutulacak.

Özel muafiyet hakları kimlere tanınıyor?

Kanunlar çerçevesinde Malatya'da yaşayan bazı vatandaşlar emlak vergisi ödemek zorunda bırakılmıyor. Brüt kullanım alanı 200 metrekarenin altında olan sadece tek bir konutu bulunan emekliler muafiyet hakkından yararlanıyor. Ayrıca resmi kanallardan belgelenmek şartıyla hiçbir geliri olmayan kişiler, engelliler ve gaziler de sıfır vergi avantajı elde ediyor. Dul ve yetim maaşı alan şehit yakınları, tek ev sahibi şehit eş ve çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlananlar da yerel yönetimlere müracaat ederek muafiyet listesine girebiliyor.

Vergi tahakkuku nasıl gerçekleştiriliyor?

Malatya'daki taşınmazların vergi yükü hesaplanırken, belediyelerin o yıl için ilan ettiği metrekare birim değerleri baz alınıyor. Mülkün tapuda yazan metrekare büyüklüğü ile bu birim rakam çarpılarak güncel rayiç bedel saptanıyor. Ortaya çıkan bu baz fiyat üzerinden, yapının arsa mı yoksa betonarme konut mu olduğu dikkate alınarak kanuni oranlamalar yapılıp net ödeme tablosu oluşturuluyor.