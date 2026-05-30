Malatya'da emniyet güçlerinin huzur ve güven ortamını sağlamaya yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar, akıllara durgunluk veren bir yakalamayla sonuçlandı. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokakta gerçekleştirdiği rutin kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın oyunu, polisin keskin dikkati sayesinde bozuldu. Sahte ehliyetin arkasına sığınan şahsın, aslında ülkenin dört bir yanında aranan azılı bir firari olduğu ortaya çıktı.

EKİPLERİN DİKKATİ SAHTE EHLİYET OYUNUNU BOZDU

Olay, 29 Mayıs 2026 tarihinde Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri Y.K. isimli şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.

Polis ekiplerine yakalanmamak için soğukkanlılığını korumaya çalışan Y.K., cebinden çıkardığı başkasına ait bir sürücü belgesini (ehliyet) ibraz etti. Ancak Yeşilyurt polisinin tecrübesi ve dikkati sayesinde belgedeki fotoğrafla şahsın uyuşmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şahsın yapılan parmak izi ve detaylı kimlik doğrulama işlemlerinin ardından acı gerçek gün yüzüne çıktı.

23 FARKLI SUÇTAN 38 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR!

Kendini başkası olarak tanıtarak elini kolunu sallayarak sokaklarda gezen Y.K.'nın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunu derinleştiren ekipler, adeta bir suç makinesiyle karşılaştı. Şüphelinin yapılan kontrollerinde;

23 farklı "Dolandırıcılık" suçundan uzun süredir arandığı,

uzun süredir arandığı, Hakkında 38 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu,

kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Ayrıca 119.980 ₺ adli para cezası olduğu tespit edildi.

EMNİYETTEN NET MESAJ

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun ardından yaptıkları açıklamada; "Malatyamızda var olan huzur ve güven ortamının korunması için firari suçluların sokakta gezmesine müsaade edilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer vererek kararlılık mesajı verdi.

AZILI FİRARİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yalan beyanla polisten kaçmaya çalışan ancak yakayı ele veren Y.K., Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakkındaki kesinleşmiş hükümler yüzüne okunan şahıs, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna (cezaevine) teslim edildi.