Anadolu toprakları, asırlardır yaşatılan halk oyunlarının ve kültürel ritüellerinin ardında genellikle derin insan hikâyeleri, hüzünler ve yaşanmışlıklar barındırır. Bu zengin kültürel mirasın en çarpıcı, en dokunaklı örneklerinden biri de Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Yama Dağı’na yerleşik köylerde canlılığını koruyan "Kartal Oyunu"dur. Bugün düğünlerde, derneklerde davul zurna eşliğinde büyük bir coşku ve gururla oynanan bu oyunun kökeninde, aslında yürek burkan bir çaresizlik, bir çobanın gözyaşları ve doğaya karşı verilen o çetin mücadele yatıyor.

YAMA DAĞI’NIN ZİRVESİNDE BAŞLAYAN BÜYÜK ACI

Rivayete göre, geçmiş zamanlarda Hekimhan Yama Dağı eteklerindeki köylerin birinde, geçimini köyün ağası ve köylülerin küçükbaş hayvanlarını otlatarak sağlayan kimsesiz bir çoban yaşardı. Bu yalnız çobanın, hayatta her şeyden çok sevdiği, köylülerin kendisine hediye ettiği ve gözünden bile sakındığı kınalı bir kuzusu vardı.

Sıcak bir yaz günü, çoban sürüsünü otlatırken serinlemek ve biraz soluklanmak amacıyla yakınlardaki bir ardıç ağacının gölgesinde dinlenmeye çekildi. Çobanın dalgınlığından ve yorgunluğundan istifade eden dev bir dağ kartalı, gökyüzünden süzülerek saniyeler içinde kınalı kuzuyu kaptı ve Yama Dağı’nın dik zirvelerine doğru yükselmeye başladı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLENEN VAHŞİ MANZARA

Kartalın devasa kanat seslerini duyarak irkilen talihsiz çoban, başını kaldırdığında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Canından çok sevdiği kuzusu, bir kartalın pençeleri arasında gökyüzünde çırpınıyordu. Çoban ne yapacağını bilemez bir halde, feryat figan ederek kartalın uçtuğu kayalık tepeye doğru nefes nefese koştu.

Zirveye ulaştığında ise kayaların üstüne tüneyen o kartalı ve önündeki kınalı kuzuyu gördü. Ancak acı manzara bununla sınırlı kalmadı; çevredeki diğer vahşi kartallar da avdan pay kapabilmek için ak kuzunun çevresine üşüştüler. Kartalların kendi aralarında kıyasıya, acımasızca giriştiği o paylaşım kavgasını çaresizlik içinde izleyen çoban, elinden hiçbir şey gelmeyince gözyaşları içinde oracığa yığıldı.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDE BAŞLAYAN "O TAKLİT"

Yaşadığı zayiatın ve acının ardından bitap bir şekilde köye dönen çobanı gören köylüler, onun bu yıkılmış halinden olağanüstü bir durum olduğunu hemen anladılar. Meraklı bakışlarla peş peşe sorular soran köylülere karşı çoban, boğazı düğümlenerek sadece şu kelimeleri dökebildi:

"Kınalı kuzum! Kınalı kuzum yok artık! Kartallar kopardı onu benden..."

Köylüler, kartalların kuzuyu nasıl kapıp paylaştığını tam olarak anlayamayınca, çoban yaşadığı o dehşet anlarını anlatmak için kelimelerin yetmediği yerde bedenini kullandı. Kartalların kanat çırpışlarını, birbirleriyle av kapmak için boğuşmalarını, havadaki keskin hamlelerini vücut hareketleriyle taklit ederek köylülere gösterdi.

BİR ÇOBANIN ACISI ASIRLIK BİR HALK OYUNUNA DÖNÜŞTÜ

Çobanın bu hüzün dolu ve gerçeği aratmayan taklitleri yöre halkını derinden sarstı. Yaşanan bu trajik olay hem unutulmasın hem de bölgedeki diğer çobanlara doğanın sert yüzüne karşı bir ders olsun diye, köylüler kartalların o hareketlerini figürleştirerek birbirlerine aktarmaya başladılar.

Zamanla davul ve zurnanın ritmine uydurulan bu sert, mağrur ve keskin hareketler, nesilden nesile aktarılarak bugünkü "Kartal Oyunu" figürlerini oluşturdu. Malatya kültürünün en değerli parçalarından biri olan Kartal Oyunu, tarım ve hayvancılıkla geçinen Anadolu insanının doğayla olan o çetin, zorlu ve bazen de hüzünlü yaşam mücadelesini asırlardır sahnede yaşatmaya devam ediyor.

Malatya’nın köklü tarihinden süzülüp gelen "Kartal Oyunu Efsanesi", bizlere kültürümüzün her figüründe aslında ne kadar derin bir insan hikâyesi yattığını bir kez daha hatırlatıyor. Bir çobanın çaresizliğinden doğan bu asırlık mirası, bugün düğünlerimizde ve festivallerimizde yaşatıyor olmak hepimiz için büyük bir gurur vesilesi.

Peki, siz Hekimhan Yama Dağı’nın bu hüzünlü efsanesini daha önce duymuş muydunuz ya da bu oyunu canlı izleme şansınız oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!