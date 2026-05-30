Türkiye genelindeki milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı, toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı formülüne göre belirleniyor. TÜİK tarafından resmi olarak ilan edilen Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı verileriyle birlikte memurun ve emeklinin alacağı minimum zam oranı yüzde 10,51 olarak yasal olarak kesinleşmiş durumda.

Ancak haziran ayının ilk haftasında açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonu ve temmuz ayının başında ilan edilecek haziran ayı verileriyle birlikte 6 aylık tablo tamamen netleşecek. Şu an için masadaki en güçlü yön tabelasını ise Merkez Bankası çiziyor.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ İPUCUNU VERDİ MASADAKİ GÜÇLÜ SENARYO

Maaş hesaplarında yönü değiştiren hamle Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile geldi. Bankanın yüzde 18,58'lik 6 aylık enflasyon tahmin senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklilerine temmuz ayında yansıtılacak nihai zam oranı tam olarak yüzde 14,31 seviyesine ulaşacak.

Bu tahminin gerçeğe dönüşmesiyle birlikte, Türkiye genelinde en düşük memur maaşı 70 bin TL barajını devirirken, en düşük memur emeklisi maaşı da tarihi bir eşiği geride bırakacak.

MESLEK MESLEK TEMMUZ 2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ LİSTESİ

Merkez Bankası’nın piyasa beklentileri doğrultusundaki yüzde 14,31'lik en güçlü tahmin senaryosu baz alınarak kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni maaş listesi şu şekildedir (Nihai rakamlar Temmuz ayının ilk haftasında TÜİK tarafından ilan edilecektir):

En Düşük Memur Maaşı: Mevcut 61 bin 890 TL Temmuz Tahmini: 70 bin 744 TL

En Düşük Memur Emeklisi: Mevcut 27 bin 772 TL Temmuz Tahmini: 31 bin 746 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: Mevcut 64 bin 397 TL Temmuz Tahmini: 73 bin 613 TL

Öğretmen 1/4: Mevcut 73 bin 368 TL Temmuz Tahmini: 83 bin 865 TL

Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut 81 bin 219 TL Temmuz Tahmini: 92 bin 843 TL

Polis Memuru 8/1: Mevcut 81 bin 617 TL Temmuz Tahmini: 93 bin 299 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: Mevcut 74 bin 770 TL Temmuz Tahmini: 85 bin 467 TL

Mühendis 1/4: Mevcut 96 bin 211 TL Temmuz Tahmini: 109 bin 976 TL

Uzman Doktor 1/4: Mevcut 150 bin 426 TL Temmuz Tahmini: 171 bin 949 TL

Profesör 1/4: Mevcut 135 bin 089 TL Temmuz Tahmini: 154 bin 421 TL

MALATYA VE BÖLGE GENELİNDE YENİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni maaş düzenlemeleri, yalnızca ulusal ölçekte değil, Malatya’daki okullarda, hastanelerde, emniyet müdürlüklerinde ve tüm taşra teşkilatlarında görev yapan binlerce çalışanı ve kentteki yoğun emekli nüfusunu doğrudan etkileyecek.

Bu haberde yer alan meslek maaşları ve zam oranları, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentiler ve ilk 4 aylık kesinleşen enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanmış en güçlü tahmin senaryolarını içermektedir. Temmuz 2026 döneminde memur ve emeklilerin alacağı kesin ve nihai zam oranları, Temmuz ayının ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık net enflasyon verilerinin ardından yasal olarak yürürlüğe girecektir.