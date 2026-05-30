Malatya genelinde hafta sonu sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ya da acil ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında güncel nöbetçi eczane listesini sorguluyor. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü boyunca 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan Battalgazi, Yeşilyurt ve Eski Malatya bölgelerindeki nöbetçi eczanelerin listesine, telefon numaralarına ve adres detaylarına haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz.

İşte acil durumlarda hayat kurtaracak o adresler:

BATTALGAZİ NÖBETÇİ ECZANELERİ

BAKAN ECZANESİ Adres: Doğa Cadde AVM karşısı, Gözde Hastanesi yanı / Battalgazi Telefon: 0501 059 94 54 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

NURETTİN TAY ECZANESİ Adres: Gazi İlkokulu karşısı, Atatürk Evi altı, Cumhuriyet Çarşısı No: 2/16 / Battalgazi Telefon: 0422 322 05 62 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANELERİ

SELÇUK ECZANESİ Adres: Fahri Kayahan - Mıhlıdut Cad. No: 3/C (Şampiyon Kokoreç karşısı) / Yeşilyurt Telefon: 0422 503 82 45 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ZAMBAK ECZANESİ Adres: Yeşilyurt Belediye Binası (Eski Sigorta Hastanesi) arkası, Sosyal Tesislerin 100 metre ilerisi, Ilıcak Camii yanı / Yeşilyurt Telefon: 0507 707 39 71 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANESİ

AKSU ECZANESİ Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği karşısı) / Eski Malatya Telefon: 0506 443 34 44 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



Nöbetçi eczanelere gitmeden önce telefonla iletişime geçerek yoğunluk veya ilaç stoku durumu hakkında bilgi almanız, acil durumlarda zaman kazanmanızı sağlayacaktır.