Malatya’da yaşayan vatandaşlar güne nasıl bir havayla uyanacaklarını merak ediyor. Meteoroloji’den alınan son tahminlere göre, Malatya genelinde hava parçalı bulutlu seyredecek. Ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi ve rüzgârın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle açık havada plan yapacak olan Malatyalıların rüzgârlı havaya karşı tedarikli olması öneriliyor.

BÖLGESEL YAĞIŞ UYARISI ÇEVRE İLLERE DİKKAT!

Malatya merkez ve ilçelerinde yağış beklenmezken, bölge genelinde hareketli saatler yaşanacak. Bingöl çevreleri, Elazığ'ın doğusu ve Tunceli'nin güneydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra yer yer dolu yağışı riskinin bulunduğu bildirildi. Malatya sınırındaki bu hareketlilik, kentteki rüzgâr kalitesini de doğrudan etkileyecek.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU TAHMİNİ

Malatya'nın ilçelerinde sıcaklıklar belirgin değişiklikler gösteriyor. En yüksek sıcaklık 26 derece ile Yazıhan'da ölçülürken, en serin ilçeler 19 derece ile Arapgir, Arguvan, Hekimhan ve Kuluncak oldu. İşte detaylı liste:

Merkez: Parçalı bulutlu / 22°C

Parçalı bulutlu / Akçadağ: Parçalı bulutlu / 22°C

Parçalı bulutlu / Arapgir: Parçalı bulutlu / 19°C

Parçalı bulutlu / Arguvan: Parçalı bulutlu / 19°C

Parçalı bulutlu / Battalgazi: Parçalı bulutlu / 25°C

Parçalı bulutlu / Darende: Parçalı bulutlu / 22°C

Parçalı bulutlu / Doğanşehir: Parçalı bulutlu / 21°C

Parçalı bulutlu / Doğanyol: Parçalı bulutlu / 24°C

Parçalı bulutlu / Hekimhan: Parçalı bulutlu / 19°C

Parçalı bulutlu / Kale: Parçalı bulutlu / 24°C

Parçalı bulutlu / Kuluncak: Parçalı bulutlu / 19°C

Parçalı bulutlu / Pütürge: Parçalı bulutlu / 22°C

Parçalı bulutlu / Yazıhan: Parçalı bulutlu / 26°C

Parçalı bulutlu / Yeşilyurt: Parçalı bulutlu / 24°C

Kuzeyden esecek orta ve zaman zaman kuvvetli rüzgârlar nedeniyle özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığı hissedilenden daha serin olabilir. Dışarı çıkacak vatandaşlarımızın rüzgârlı havaya karşı tedarikli olması tavsiye edilir.