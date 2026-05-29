Malatya Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de hareketli saatlere sahne oluyor. Bayramın son kesim gününde ellerinde kalan kurbanlıkları elden çıkarmaya çalışan üreticiler ile son dakika fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Ancak bu yıl kurban pazarında üreticinin yüzü eşit gülmedi; kimi besici satışlardan memnun ayrılırken, kimi besici ise artan giderler nedeniyle zararına satış yaptı.

1000 HAYVAN GETİRDİ, HEPSİNİ SATTI!

Özellikle küçükbaş hayvan satıcıları vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Satışlardan yüzü gülen ve pazara yaklaşık bin kurbanlık getiren bir yetiştirici, elinde sadece birkaç hayvan kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazardaki hayvanlar dışarıya göre çok daha uygun fiyatlı. Bu yıl 20 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar değişen fiyatlarla satış yaptık. Şükürler olsun, fiyatlarımız makul olunca vatandaş da ilgi gösterdi ve satışlarımız çok iyi geçti."

150 hayvanla pazara giriş yapan bir başka besici ise kurbanlıkların büyük kısmını erittiğini ifade ederek,

"Vatandaşı üzmeden, orta yolu bularak satış yaptık. Yağışlar bizi biraz zorladı ama genel olarak sezon fena geçmedi"

dedi.

"SENEYE BAYRAM DAHA ERKEN, PAZARIN ÜSTÜ KAPATILMALI!"

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'ndaki fiziki koşullara değinen üreticiler, yerel yönetime de önemli bir çağrıda bulundu. Hava şartlarının kendilerini zorladığını belirten yetiştiriciler,

"Pazar alanının üzerinin acilen kapatılması gerekiyor. Seneye Kurban Bayramı daha erken bir tarihe denk geliyor. Hava şartları ve olası yağışlar bizi daha da zorlayabilir. Şimdiden önlem alınmalı"

diye konuştu.

"YEM FİYATI 1000 LİRAYA DAYANDI, ZARARINA SATTIK"

Madalyonun diğer yüzünde ise yüksek maliyetler nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan üreticiler vardı. Pazara getirdiği 15 hayvandan sadece 6-7 tanesini satabildiğini ve kalanları memleketine geri götüreceğini söyleyen bir besici, artan giderlerden dert yandı.

Yem fiyatlarının üreticinin belini büktüğünü vurgulayan bir diğer üretici ise sitemini şu sözlerle dile getirdi:

"Maliyetlerimizi maalesef karşılayamadık. Bir torba yem fiyatı bin liraya dayandı. Satış yaptık, elimizdeki hayvanı çıkardık ama günün sonunda beklediğimiz, emeğimizin karşılığı olan o kazancı elde edemedik. Zarardayız."

Bayramın son saatlerinde de hareketliliğin sürdüğü Malatya Canlı Hayvan Pazarı’nda, yetiştiriciler kurban ibadetini henüz yerine getirmemiş olan vatandaşları uygun fiyatlı son kurbanlıklar için pazara davet etti.