Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesinde bilet satış sistemi duvara tosladı. Turnuvanın en kritik maçlarına ev sahipliği yapacak eyaletlerden biri olan New Jersey'de adli makamlar harekete geçti.

New Jersey Başsavcısı Jennifer Davenport, FIFA'nın bilet satış politikasını çok sert bir dille eleştirerek süreci şu sözlerle tanımladı:

"Karşı karşıya kaldığımız tablo; tam bir kaos, yapay olarak yaratılmış bir bilet kıtlığı ve futbolseverlerin önüne dikilen imkansız derecede yüksek fiyatlardan oluşan bir engeldir!"

Başsavcılık, FIFA’nın bilet satışlarındaki şüpheli davranışlarına ilişkin “kapsamlı bir soruşturma” başlatıldığını ve dünya futbolunun yönetim organının resmi bilgi vermesi adına mahkemeye çağrılacağını duyurdu.

DEV SAVCILIKLAR ORTAK CEPHE AÇTI

FIFA'ya yönelik başlatılan yasal kuşatma sadece New Jersey ile de sınırlı değil. Başsavcı Davenport; New York Başsavcısı Letitia James ve New York Şehri Tüketici ve İşçi Koruma Dairesi (DCWP) ile ortak bir cephe kurdu.

DCWP Komiseri Samuel Levine, kurum olarak tüketicileri korumak zorunda olduklarını belirterek,

"Ortada açıkça aldatıcı davranış iddiaları var. Fiyatları yapay olarak şişirme girişimlerini en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz"

diyerek FIFA'ya gözdağı verdi.

KOLTUK KONUMLARINDA YANILTMACA VE %34 GİZLİ ZAM İDDİASI!

Soruşturmanın merkezinde, bilet alan milyonlarca futbolseverin şikayetleri yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından bilet alan taraftarlar, ilk genel satışların hemen ardından piyasaya sürülen ve çok daha pahalı olan ‘ön’ (premium) kategori biletler yüzünden mağdur edildiklerini söylüyor. Taraftarlar, satın aldıkları koltukların stadyumdaki gerçek konumu konusunda FIFA tarafından "yanıltıldıklarını" dile getiriyor.

Daha da önemlisi, FIFA’nın turnuva boyunca oynanacak 104 karşılaşmanın yaklaşık 90’ında fiyatları maçına göre dinamik olarak değiştirdiği ve bilet fiyatlarını ortalama yüzde 34 oranında gizlice artırdığı iddia ediliyor.

Büyük yankı uyandıran bu soruşturma; bilet satış takviminin, aşamalı satış oyunlarının ve kamuoyuna yapılan resmi açıklamaların bilet fiyatlarını manipüle etmek için kullanılıp kullanılmadığını net bir şekilde ortaya çıkaracak.