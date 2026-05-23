İngiliz futbolunun en prestijli eşleşmelerinden biri olan Championship play-off finalinde düğüm çözüldü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough, adını en üst lige yazdırmak için Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Dev karşılaşma, iki takımın da taktik savaşına sahne oldu.

WEMBLEY STADYUMU'NDA NEFES KESEN DAKİKALAR

Zorlu mücadelenin 90 dakikalık normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Hakem tarafından karşılaşmanın sonuna 8 dakikalık uzatma süresi ilave edildi.

Hull City forması giyen yıldız futbolcu Oli McBurnie, 90+5. dakikada sahneye çıkarak takımını Premier Lig'e taşıyan golü kaydetti. Bu skorla birlikte Hull City, tam 9 yıllık aranın ardından yeniden en üst seviyedeki ligde mücadele etme hakkı kazandı.

HULL CITY PREMIER LIG'E YÜKSELEREK DEV GELİR ELDE ETTİ

Kulübün ulaştığı bu tarihi başarı, sportif prestijin yanı sıra ekonomik olarak da büyük bir kaynak anlamına geliyor. En üst lige adım atan Hull City, yeni sezonda gelirlerini katlayacak.

Yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları ve turnuva gelirleri dahil olmak üzere, İngiliz ekibinin kasasına yaklaşık 300 milyon euro tutarında dev bir ödeme yapılacak. Bu miktar, kulübün geleceğe yönelik transfer ve altyapı yatırımları için can suyu olacak.

ACUN ILICALI'DAN TARİHİ MAÇ ÖNCESİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kulüp patronu Acun Ilıcalı, yaşadığı büyük heyecanı kamuoyuyla paylaşmıştı. Çok gururlu ve mutlu olduğunu dile getiren Ilıcalı, aynı anda birçok farklı duyguyu birlikte yönettiğini aktardı.

Teknik heyet ve oyuncuların da aynı gururu taahhüt ettiğini belirten ünlü televizyoncu, takım olarak bir mucizeyi gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını ve bu hedefe ulaştıklarını ifade etti. Yeni dönemde Türk bir patronun Premier Lig'deki hamleleri dünya basını tarafından yakından takip edilecek.