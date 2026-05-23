Uluslararası enerji koridorlarında yaşanan istikrarsızlık Türkiye iç piyasasına yansımayı sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki kesintisiz yön arayışı, akaryakıt dağıtım şirketlerinin maliyet hesaplamalarını yeniden şekillendirdi. Ortaya çıkan bu tablo neticesinde benzin ve motorin litre fiyatlarına zam yapılması kesinlik kazandı.

BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARINA ÇİFTE ZAM

Dağıtım şirketleri tarafından bayilere iletilen bildirimlere göre, bu gece saat 00.00'dan sonra pompa satışlarına yeni bir maliyet farkı eklenecek. Sektör temsilcilerinden alınan güncel verilere göre benzin grubunda litre başına 1 lira 35 kuruş tutarında bir zam uygulanacak.

Motorin kullanan sürücüleri ise 1 lira 15 kuruşluk bir fiyat artışı bekliyor. Tarımsal üretimde kullanılan kırsal motorin de bu artıştan doğrudan etkilenirken, otogaz satışlarında ise mevcut fiyatlandırma şimdilik korunuyor.

MALATYA'DA POMPA FİYATLARI YENİDEN HESAPLANDI

Alınan bu kararın ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nin kilit transit şehirlerinden Malatya'da istasyon yetkilileri hazırlıklara başladı. Zammın devreye girmesiyle birlikte kent merkezinde benzinin litre fiyatı 44 lira 80 kuruş düzeyine tırmanacak.

Ticari taşımacılığın ve lojistiğin temel girdisi olan motorinin litresi ise ortalama 43 lira 15 kuruş seviyelerine ulaşacak. İlçe merkezlerine yapılan nakliye bedelleri sebebiyle satış fiyatlarında kuruş bazında küçük farklılıklar yaşanabiliyor.

YENİ ETİKETLER SİSTEME NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

EPDK yönetmelikleri gereği, akaryakıt fiyat değişiklikleri merkezi otomasyon sistemleri üzerinden saat 00.00'da tüm Türkiye'deki bayilere aynı anda yansıtılıyor. Zamsız tarifeden faydalanmak isteyen sürücülerin gün bitmeden ana arterlerdeki istasyonlarda yoğun bir trafik oluşturması öngörülüyor. Ulaşım giderlerinde yaşanan bu yukarı yönlü hareketin, yerel pazarlardaki gıda ve ürün tedarik maliyetlerine ne ölçüde yansıyacağı ise mercek altına alındı.