Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen milyonlarca vatandaşın karayollarında oluşturacağı yoğunluk öncesi Malatya İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Şehri çevre illere bağlayan kritik transit geçiş noktaları, akıllı kameralarla donatıldı. Kaza riskini minimuma indirmek amacıyla sahaya inen ekipler, elektronik denetim sistemlerini tam kapasiteyle çalıştırıyor.

YENİ NESİL RADARLAR HANGİ GÜZERGAHLARDA AKTİF?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu batıya bağlayan en önemli köprü konumundaki Malatya'da hız koridorları genişletildi. Sadece sabit çevirme noktaları değil, kilometrelerce uzanan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aralıksız mesai yapıyor.

Elazığ istikametindeki Kömürhan Köprüsü bağlantısı, Kayseri yönündeki MAŞTİ Kavşağı ve Sivas karayolu üzerindeki transit geçiş noktaları anlık olarak izleniyor. Sürücülerin sadece kamera gördüklerinde frene basmaları artık cezai işlemden kurtulmalarına yetmiyor. Sistem iki nokta arasındaki ortalama hızı hesaplıyor.

KARAYOLLARINDA GÜNCEL HIZ LİMİTLERİ NE KADAR?

Cezai işlemlerle karşılaşmamak adına sürücülerin güzergahlara göre değişen yasal sınırları bilmesi büyük önem taşıyor. Karayolları standartlarına göre bölünmüş yollarda binek otomobiller için üst sınır saatte 110 kilometre.

Çift yönlü devlet yollarında ise bu limit 90 kilometre olarak uygulanıyor. Ağır vasıtalar ve ticari araçlar için hız oranları araç sınıfına göre daha düşük seviyelerde seyrediyor. Emniyet birimleri, yol kenarlarındaki değişken limit levhalarına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

KURAL İHLALİ YAPANLARA KADEMELİ CEZA KESİLECEK

Belirlenen yasal hız sınırlarını aşan araç sahiplerinin plakalarına otomatik idari yaptırım uygulanacak. Hız limitini yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücüler birinci kademeden cezalandırılacak.

Sınırı yüzde 30'dan fazla aşanları ise çok daha ağır maddi yaptırımlar bekliyor. Kolluk kuvvetleri, uygulamanın temel gayesinin ceza yazmak değil, vatandaşların sevdiklerine güvenle kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtiyor.