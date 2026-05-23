6 Şubat felaketinin ardından kentin inşa ve ihya süreci devam ederken, uzmanlar yerleşim yerlerinin seçimi konusunda uyarılarda bulundu. İnönü Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya zeminindeki büyük tehlikeye dikkat çekti.

MALATYA’NIN EN SORUNLU ZEMİNİ: BOSTANBAŞI, ÇİLESİZ, KARAKAVAK!

Prof. Dr. Zeki Boyraz, Türkiye’de 500’e yakın diri fay hattı olduğunu ve literatürde dahi yer almayan yer kırıklarının bulunduğunu hatırlattı. Malatya arazisinin 1984 yılından 2021’e kadar neredeyse yüzde 50 oranında batıya doğru genişlediğini belirten Boyraz, en büyük hasarın alındığı noktaları işaret etti:

“Bostanbaşı, Çilesiz ve Karakavak mahallelerinin artık insanların müdahale ettiği alanlara doğru kaydığını görüyoruz. Yaptığımız ölçümlerde, Malatya’nın en sorunlu zemin alanı maalesef Bostanbaşı çıktı. Bugün en çok hasar aldığımız mahallelerin bulunduğu alanlar, özellikle zeminin sorunlu olduğu alanlara karşılık gelmektedir.”

Kentsel dönüşümün sadece yeni bina yapmak olmadığını vurgulayan Boyraz,

"Binalar da insanlar gibi yorulur. Eğer eski, metruk ve fiziksel çöküntüye uğrayan alanları doğru canlandıramazsak, 6 Şubat'ta yaşananları tekrar yaşarız"

uyarısında bulundu.

"YERALTI SULARINI KANALİZASYONA GÖMDÜK, ŞEHİR SIVILAŞTI!"

Çalıştayda Malatya’nın su kaynakları ve zemin sıvılaşması ilişkisi üzerine çarpıcı bir sunum yapan Av. Abdulkadir Artan ise kentin yer altı su haritasına dikkat çekti. Şehri planlarken Malatya’nın öz sularının dikkate alınması gerektiğini belirten Artan, kaybolan su kaynaklarını şöyle anlattı:

“Söğütlü Camii civarında, Yeni Cami'de, yıkılan Çınarlı Camii'nde ve Gavur Hamamı’nda bir değirmen suyundan fazla su vardı. Son 30-40 yılda her bina yapıldığında bu suları kanalizasyona ya da Malatya’nın dibine gönderdik. Ve Malatya’mız şu anda tamamen sıvılaşmaya sahne oldu.”

1893 DEPREMİ İLE 6 ŞUBAT’IN YIKTIĞI YERLER AYNI!

Tarihsel verileri paylaşan Artan, 1893 yılında yaşanan 7.1 büyüklüğündeki depremin yıktığı bölgeler ile 6 Şubat depremlerinin yıktığı bölgelerin birebir aynı olduğunu açıkladı.

İşte Malatya’nın Tarihten Beri En Riskli Olan O Bölgeleri:

Aspuzu

Akpınar

Yeni Hamam Mahallesi

Niyazi Mahallesi

Salköprü

Çavuşoğlu

Artan,

"Buraların zemininde kronik bir problem var. DSİ ve MASKİ modern araçlarla bu bölgedeki yer altı sularını derhal tespit edip sulamaya yönlendirmelidir. Aksi takdirde bu yıkılmalar devam edecek"

dedi.