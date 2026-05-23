Malatya’da bugün etkili olan dolu yağışı, Türkiye’nin önemli kayısı üretim merkezlerinde zarara yol açtı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4 ilçeye bağlı 13 mahallede kayısı bahçelerinin doludan etkilendiği ve bazı bölgelerde hasar oranının yüzde 20’ye ulaştığı bildirildi.

Valilik açıklamasına göre İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri tarafından sahada ön hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yapılan ilk incelemelerde özellikle Akçadağ, Darende, Yazıhan ve Hekimhan ilçelerinde kayısı ağaçlarının fenolojik dönemlerine bağlı olarak farklı seviyelerde zarar gördüğü tespit edildi.

Ön belirlemelere göre Akçadağ ilçesine bağlı Taşevler, Kozluca ve Güneşli mahallelerinde yüzde 15 ila 20 arasında hasar oluştu. Darende’nin Ağılbaşı, Ayvalı, Yenipınar, Ağılyazı ve Kerimli mahallelerinde zarar oranının yüzde 10-15 seviyelerinde olduğu açıklandı. Hekimhan ilçesinin Söğüt ve Yeşilköy mahalleleri ile Yazıhan ilçesinin Epreme, Çavuş ve Gövük mahallelerinde de yüzde 10-15 oranında hasar meydana geldiği bildirildi.

KALİTE KAYBI YAŞANABİLİR

Yetkililer, dolu yağışı nedeniyle özellikle meyve dökülmeleri ve yaralanmalara bağlı kalite kayıplarının yaşanabileceğini belirtti. Darende ve Hekimhan’ın yüksek kesimlerindeki bazı kayısı bahçelerinde ise çiçek dökülmeleri görüldüğü ifade edildi. Öte yandan Arguvan, Arapgir, Doğanşehir, Kale, Battalgazi, Kuluncak, Pütürge, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinde dolu kaynaklı herhangi bir hasarın tespit edilmediği açıklandı.

Valilik, ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, kesin hasar tespit çalışmalarının ise teknik ekipler tarafından sürdürüldüğünü duyurdu.