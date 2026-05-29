Sivas genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, tarım arazilerinde ve köylerde büyük hasara yol açtı. Sivas’ın Ulaş ve Kangal ilçelerinde akşam saatlerinde aniden başlayan yoğun yağmur yağışı, dakikalar içinde yerini şiddetli doluya bıraktı. İlçelere bağlı birçok köyde etkili olan ve adeta gökten taş gibi yağan fındık büyüklüğündeki dolu, günlük hayatı ve tarımsal üretimi durma noktasına getirdi.

MEYVE AĞAÇLARI ÇİÇEK DÖKTÜ

Bahar ayıyla birlikte tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçları, şiddetli dolu yağışına dayanamadı. Dakikalarca süren afetin ardından ağaçlardaki tüm çiçekler yere serildi. Ulaş ilçesine bağlı Kayapınar köyünde de etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası tarım arazileri göle dönerken, çiftçiler büyük bir ekonomik zararla karşı karşıya kaldı.

"BAHÇELERİMİZ VE GARAJLARIMIZ SULAR ALTINDA KALDI!"

Kayapınar köyünde yaşayan ve afetin boyutunu gözler önüne seren köy sakinlerinden Berat Kaya, yaşadıkları kabus dolu anları Busabah Medya’ya şu sözlerle anlattı:

"Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışından dolayı bahçelerimiz, evlerimizin önü ve garajımız tamamen sular altında kaldı. Tam da bu dönemde çiçek açan meyve ağaçlarımızdaki tüm çiçekler dolunun şiddetiyle döküldü. Çiçeklerin bu şekilde erkenden dökülmesi, bu yıl meyve yetişmesi noktasında çok büyük sıkıntı yaratacak. Emeklerimiz zayi oldu."

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BEKLENİYOR

Kangal ve Ulaş ilçelerindeki diğer köylerden de benzer ihbarlar yükselirken, tarımla geçinen bölge halkı yetkililerden acil hasar tespit çalışması yapılmasını talep ediyor. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede değişken hava şartlarının devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunarak, vatandaşların ve çiftçilerin ani sel, su baskını ve doluya karşı tedbirlere uyması gerektiğini bildirdi.