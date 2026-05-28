Sivas'ın Kangal ilçesinde bir aracın koyun sürücüsünün arasına daldığı kazada çoban hayatını kaybetti, 9 koyun da telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kangal ilçesi Bozarmut yolu 3. kilometresinde yaşandı. Bozarmut köyünden Kangal ilçesine gitmekte olan N.K idaresindeki 58 AU 445 plakalı Citroen marka hafif ticari araç yoldan karşıya geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Sürünün çobanı Emrullah Otugüzel olay yerinde hayatını kaybetti, 9 koyun ise telef oldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.