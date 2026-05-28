Yıl boyunca sınavdan sınava koşan öğrencilerin yaşadığı sınav kaygısına yönelik Uzman Klinik Psikolog Özün Altaş önemli açıklamalar ve uyarılarda bulundu.

Sınav kaygısının psikolojik açıdan en çok başvurulan bir konu olduğuna dikkat çeken Özün Altaş, “Sınav kaygısı çok başvuru aldığımız aslında bir konu, bir durum. Bu ara ama sınav kaygısında çocuklardan çok artık veliler de bir kaygı yaşamaya başladı. Bu kaygının temelinde mükemmeliyetçilik biraz yatıyor. Biraz aslında eğitim kaygısı düşmesinden de kaynaklı ve ebeveynler çocuklarının çok iyi yerlere gelmesi için yani çocuğun çalışmasını yeterli bulmuyor gibi bir durum var. Aslında biraz bu da çocukların üzerinde baskı oluşturuyor ya da tam tersi durum da oluyor. Çocuklarda bir rahatlama oluşuyor. Erteleme davranışı aslında kaygıya bağlı olarak ders çalışmaya erteleme davranışı oluyor. Yani artık hem ebeveynlerde hem çocuklarda biz gelecek kaygısı aslında bağlı olarak sınav kaygısı görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

SINAV KAYGISIYLA MÜCADELEDE AİLE DESTEĞİ ŞART

Sınav kaygısının belirtilerine ve sınav kaygısıyla başa çıkma yollarından da kısaca bahseden Özün Altaş, “Bu durumda genelde fiziksel belirtiler ortaya çıkarabiliyor. Sınav kaygısı, nefes almada zorlaşma, terle avuçların özellikle terlemesi, titreme, kalp hızında artış gibi fiziksel belirtiler ortaya çıkınca daha çok uzmana başvurma ihtiyacı duyuyorlar. Bununla baş etmek için tabii biraz ebeveynin de desteği lazım. Düşünce yapısını biraz değiştirmek lazım. Yani en iyisini ya da daha iyisini yapmak değil de elinden gelenini yapıyor olmak. Biraz daha buna odaklanmak lazım ya da çocuğun işte başaramayacağım, yapamayacağım, olmayacak diye düşünülmesi yerine işte elimden geleni yapıyorum diye düşünülmesi. Ebeveynin aynı şekilde yani bazen işte ebeveynler motive etmeye çalışırken aslında kaygıyı arttırabiliyorlar. Daha iyisini yapabilirsin. Daha iyi bir seviyeye gelebilirsin. Çalışırsan olur gibi motive etmeye çalışırken aslında kaygıyı yükseltiyorlar. Ebeveynlerin de biraz daha hani elinden geleni yapıyor olman yeterli. Sonuçta bu başarının bir ölçüt olmadığını, vurgulamaları önemli. Çünkü bazen çocuk özellikle en başından itibaren o şekilde bir şeyleri başardığında anne babasını seveceğini düşünüyor olabiliyor. Bilinç dışında böyle bir düşün düşünce olabiliyor çocuğun. Başarısız olduğunda sevilmeye layık görmeyebiliyor kendisini. O yüzden biraz daha ebeveynin bunun bir ölçütü olmadığını, elinden gelenin yapmasının yeterli olacağını söylemesi, bunu hissettirmesi önemli. Günlük hayatı çok olumsuz boyutta etkileyecek bir seviyeye geliyorsa artık o zaman psikolojik destek almasını öneriyoruz. Bunun yanı sıra, dersi daha planlı, programlı ders çalışması bu kaygıyı azaltabilir. Uyku ve yeme düzeni de önemli. Çok kaygılandığında nefes egzersizleri yapabilir. Basit nefes egzersizlerimiz var. Biraz daha fiziksel belirtileri azaltmaya yardımcı olabiliyor. İşte burundan derin, bir kere de burundan derin bir nefes alıp 3-4 sefer de ağızdan vermek biraz daha o fiziksel belirtileri azaltmak için iyi bir egzersiz olabiliyor. Bu tarz şeyler yapabilir. Çok yoğun kaygı yaşadığında” şeklinde konuştu.