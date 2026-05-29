Deprem uzmanı Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya ve ülke genelindeki yerleşim alanlarının geleceğine dair Busabah Medya'ya ezber bozan açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa süreci devam eden Malatya için "en büyük önceliğin" deprem dirençli bir kent yaratmak olduğunu vurgulayan Görür, süreçteki yapısal ve toplumsal aksaklıkları sert bir dille eleştirdi.

"DEPREM DİRENÇLİ KENT, DEPREMİ MİNİMUM ZARARLA ATLATMAKTIR"

Deprem dirençli kent kavramının doğru anlaşılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Naci Görür,

"Deprem dirençli kent ne demektir? Bir kentin deprem dirençli yapılması, o kentin büyük bir depreme minimum zararla maruz kalması demektir"

diyerek, asıl hedefin sıfır toleransla çalışmak olduğunu belirtti.

BİR ŞEHRİ AYAKTA TUTAN 6 TEMEL BİLEŞEN

Görür, bir kentin depreme karşı ayakta kalabilmesi için zincirin tüm halkalarının sağlam olması gerektiğini ifade etti. Bir şehri oluşturan 6 temel bileşeni ise şöyle sıraladı:

-Yönetim,

-Halk,

-Altyapı,

-Yapı Stoku,

-Çevre (Ekosistem),

-Ekonomi,

Prof. Dr. Görür,

"Eğer bu bileşenlerin her biri sağlam temeller üzerine kurulur, doğru denetlenir ve dirençli hale getirilirse, şehirler depremi en az hasarla atlatacaktır"

uyarısında bulundu.

"DEPREM OLMADAN BİNALAR YIKILIYOR, BU BİR AHLAK SORUNUDUR!"

Mevcut tabloda ciddi bir denetim ve ahlak problemi yaşandığını belirten Görür, sitemini şu sözlerle dile getirdi:

"Ancak mevcut tabloda, henüz deprem dahi olmadan binaların yıkıldığına şahit oluyoruz. Çıkar ilişkileri nedeniyle sağlam binalara çürük, çürük binalara ise sağlam raporu veriliyor. Hasarlı binasını 'hasarsız', hasarsız binasını ise kendi menfaatine göre 'hasarlı' gösteren bir anlayışla deprem dirençliliği sağlanamaz. Bu her şeyden önce bir ahlak sorunudur."

MALATYA İÇİN 10-15 YILLIK KESİNTİSİZ YOL HARİTASI

Gerçek bir dönüşümün sabahtan akşama olamayacağını, sabır ve kararlılık gerektirdiğini hatırlatan bilim insanı Görür, Malatya halkına ve yerel yönetime acil çağrıda bulundu:

"Gerçek bir dönüşüm için öncelikle halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi şarttır. Malatya'da yaşayan her vatandaş, deprem gerçeğinin farkında olarak hata yapmaktan kaçınmalı, bu toplumsal bilinci edinmelidir. Kentlerin deprem dirençli hale gelmesi kısa sürede tamamlanacak bir süreç değildir; Malatya ölçeğinde 10-15 yıllık kesintisiz bir çalışma gerektirir. Yönetimin, vakit kaybetmeden bu altı temel bileşen üzerinde gece gündüz çalışmaya başlaması gerekmektedir."