Malatya ve çevre ilçeleri, uzun yıllar boyunca yıkıcı etkisi düşük, hafif sarsıntılarla hayatına devam ederken, 2020 yılı kent için adeta bir milat oldu. Malatya halkının son 6 yılda ne kadar büyük ve ağır bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldığını bilimsel verilerle gözler önüne serildi. 2020 öncesinde çoğu insan için sadece anlık bir panikten ibaret olan deprem, artık kentin en acı ve en dinamik gerçeği haline gelmiş durumda.

PÜTÜRGE, YEŞİLYURT VE BATTALGAZİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Bölgede sadece 5.0 ve üzeri büyüklükteki depremler dikkate alındığında bile ortaya korkutucu bir tablo çıkıyor. İşte hafızalardan silinmeyen ve Malatya'yı derinden sarsan o kronolojik liste:

2020 - 2022: İlk Ciddi Uyarılar

24 Ocak 2020: Elazığ Sivrice Merkezli Deprem (6.8) – Malatya'da çok şiddetli hissedildi.

5 Haziran 2020: Pütürge (5.0)

4 Ağustos 2020: Pütürge (5.2)

9 Nisan 2022: Pütürge (5.2)

2023: Asrın Felaketi ve Bitmeyen Artçılar

6 Şubat 2023: Kahramanmaraş Merkezli Depremler (7.7 / 7.6) – Yüzyılın felaketi Malatya'da devasa bir yıkıma yol açtı.

10 Şubat 2023: Yeşilyurt (5.0)

27 Şubat 2023: Yeşilyurt (5.6)

10 Ağustos 2023: Yeşilyurt (5.3)

23 Kasım 2023: Battalgazi (5.2)

2024 - 2026: Sarsıntılar Durmak Bilmiyor

25 Ocak 2024: Battalgazi (5.2)

16 Ekim 2024: Kale (5.9)

20 Mayıs 2026: Battalgazi (5.6)

Malatya'yı Sarsan En Büyük 3 Deprem (2020-2026):

1. Kahramanmaraş Merkezli Depremler (2023) - 7.7 / 7.6

2. Elazığ Sivrice Depremi (2020) -6.8

3. Kale Depremi (2024)-5.9

Son Büyük Sarsıntı Mayıs 2026'da Yaşandı

Halkın tedirgin bekleyişi sürerken, listenin en güncel ve dikkat çeken verisi ise yakın tarihte yaşanan sarsıntı oldu. 20 Mayıs 2026 tarihinde merkez üssü Battalgazi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik hareketliliğin hala ne kadar diri ve tehlikeli olduğunu bir kez daha kanıtladı.