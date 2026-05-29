Karakaya Baraj Gölü üzerinde Malatya ile Elazığ’ın Baskil ilçesini birbirine bağlayan feribot hatlarında tam anlamıyla bir mühendislik ve planlama skandalı yaşanıyor. Bu yıl baraj kapaklarının açılması ve su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, dönemin "vizyon projesi" olarak tanıtılan milyon liralık yatırımlar tamamen sular altında kaldı. Hem Malatya tarafındaki Battalgazi Atabey Feribot İskelesi hem de karşı kıyıdaki Baskil Şehit Fethi Sekin İskelesi suların yükselmesiyle haritadan silindi.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÖLÜMÜNE YOLCULUK!

Her gün yüzlerce aracın ve binlerce vatandaşın geçiş yaptığı hat, su baskını sonrası adeta çile yoluna döndü. İskele alanlarının su altında kalması nedeniyle feribota binmekte zorlanan araç sürücüleri, batma ve kayma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Duruma sert tepki gösteren vatandaşlar,

"Modern iskele diye övünüyorlardı, ilk su yükselmesinde sular altında kaldı. Geleceği düşünülmeden, barajın su kodu hesaplanmadan böyle bir yatırım nasıl yapılır? Paramız sular altında kaldı"

diyerek tepkilerini dile getirdi.

NELER OLMUŞTU? 30 MİLYON TL NASIL HARCANDI?

Yaşanan bu skandalın perde arkasında ise yıllara yayılan harcamalar ve iki ayrı dev bütçe yer alıyor. Projenin adım adım sulara gömülme süreci şu şekilde gelişti:

2021 Yılında İlk Adım (13 Milyon TL): Malatya-Baskil hattındaki ulaşımı rahatlatmak amacıyla 2021 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk hamle yapıldı. Toplam 40 bin metrekarelik bir düzenleme alanı ile birlikte; yolcu bekleme salonları, çocuk parkları, 39 adet kamelya, mangal alanları ve bölgeye ulaşım sağlayan 8 kilometrelik asfalt yol çalışması yaklaşık 13 milyon TL bütçeyle kapsamlı bir şekilde yapılmış ve hizmete açılmıştı.

Yenileme ve İskele İhalesi (30 Milyon TL): Süreç bununla da kalmadı. Dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ’ın Baskil ilçesini Malatya’ya bağlayan Atabey Feribot İskelesi’nin bulunduğu alana harcanan toplam parayı açıkladı. Malatya ve Elazığ (Baskil) arasındaki ulaşımı sağlayan feribot iskelelerinin yapımı ve yenilenmesi için gerçekleştirilen proje ihalesi yaklaşık 30 milyon TL civarında bir bedelle hayata geçirilmişti.