Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında denetimlerin çehresini değiştirdi. Pütürge ve Malatya arasında mekik dokuyan toplu taşıma araçlarına bilet alarak binen sivil jandarma personelleri, yolculuk boyunca sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını, hız limitlerini ve özellikle emniyet kemeri kullanımı ile cep telefonu ihlallerini gizlice takip etti.

Yolculuk esnasında sürücülerin ve yolcuların tamamen habersiz olduğu bu denetimin sonunda kimliklerini açıklayan ekipler, emniyet kemeri takmayan vatandaşları ve kural ihlali yapan sürücüleri bilgilendirdi.

"BASİT BİR KEMER HAYAT KURTARIR"

Denetimler sırasında jandarma ekipleri tarafından sürücü ve yolculara yönelik yapılan bilgilendirmelerde hayati uyarılar öne çıktı. Trafikte alınacak çok basit önlemlerin, olası kazalarda can kayıpları ve ağır yaralanmaların doğrudan önüne geçebileceği vurgulandı.

Sivil jandarma ekiplerini karşılarında gören yolcular ise önce şaşkınlıklarını gizleyemezken, ardından can güvenliğini korumaya yönelik yapılan bu gizli denetimden ötürü ekiplere teşekkür etti.

BAYRAM BOYUNCA DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için bu ve benzeri sivil/resmi denetimler aralıksız devam edecek. Yetkililer, özellikle şu noktalara dikkat çekerek sürücülere ve yolculara çağrıda bulundu:

Emniyet Kemerini İhmal Etmeyin: Sadece sürücülerin değil, ticari araçlardaki tüm yolcuların emniyet kemerini yolculuk boyunca takması yasal bir zorunluluktur.

Hız Sınırlarına Uyun: Bayram yoğunluğu nedeniyle yollarda oluşabilecek aksamalara karşı aşırı hızdan kaçının.

Direksiyon Başında Telefon Kullanmayın: Dikkat dağınıklığının kazalardaki en büyük etkenlerden biri olduğu hatırlatıldı.