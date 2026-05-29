Kurban Bayramı, İslam dünyasını aynı manevi duygularla birleştiren en kutsal dönemlerden biri. Ancak her ülkenin kendi kültürel mirası, bu mübarek günlere bambaşka renkler, gelenekler ve lezzetler katıyor. Endonezya'nın festivalleri andıran sokaklarından Fas'ın mistik tütsü kokularına uzanan küresel bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte farklı ülkelerin Kurban Bayramı kutlama ritüelleri ve bayram sofralarını süsleyen o meşhur geleneksel yemekler...

ENDONEZYA: "IDUL ADHA" COŞKUSU VE MEŞHUR RENDANG

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Endonezya'da bayram "Idul Adha" olarak adlandırılıyor. Bayram sabahı camiler dolup taşarken, sokaklarda adeta bir festival havası esiyor.

Kurban etleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldıktan sonra Endonezya mutfaklarında hummalı bir çalışma başlıyor. Ülkenin bayram gözdesi, etlerin hindistan cevizi sütü ve yoğun baharatlarla saatlerce pişirildiği şifalı Rendang yemeği ile dikey ızgara şişlerde pişirilen nefis Sate (Satay) çeşitleri oluyor.

MALEZYA: RENGARENK KIYAFETLER VE MUZ YAPRAĞINDA PİRİNÇ

Malezya'da bayram coşkusu "Hari Raya Haji" adıyla hayat buluyor. Müslümanlar bayram sabahı geleneksel ve rengarenk kıyafetleri olan "Baju Melayu" ve "Baju Kurung"u giyerek aile büyüklerini ziyarete gidiyor.

Malezya sofralarında kurban eti, yerel baharatlar ve pirinçle harmanlanıyor. Özellikle muz yaprağına sarılarak pişirilen yapışkan pirinç Lemang ve etin yoğun baharatlı bir çorbaya dönüştüğü Sup Daging, bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramları arasında ilk sırada yer alıyor.

FAS: TÜTSÜ KOKULU SOKAKLAR VE TATLI-EKŞİ "TAJİN"

Kuzey Afrika'nın incisi Fas'ta Kurban Bayramı tam bir gastronomi şölenine dönüşüyor. Sokaklar özel bayram tütsülerinin kokularıyla sarılırken, geleneksel kıyafetler içindeki halk coşkuyla bayramlaşıyor.

Fas mutfağında kurbanın her parçası özel bir tarife dönüştürülüyor. Bayramın ilk günlerinde sakatatlar ve et; erik, kuru kayısı veya bademle tatlandırılarak ünlü Etli Tajin olarak pişiriliyor. Ayrıca baharatlarla güneşte kurutulmuş et içeren Klea da bir başka Fas bayram klasiği.

MISIR: SOKAK PANAYIRLARI VE SABAHIN BAŞ TACI "FATTA"

Mısır'da bayram, çocukların sokakları şenlendirdiği büyük bir panayır hissi uyandırıyor. Kahire başta olmak üzere tüm şehirlerin sokaklarından yükselen taze et kokuları bayramın geldiğini müjdeliyor.

Mısır'ın imza bayram yemeği ise hiç şüphesiz Fatta (Fettah). Sirkeli ve sarımsaklı domates sosuyla ıslatılmış ekmek, pirinç pilavı ve üzerine dizilen yumuşacık haşlanmış kurban etlerinden oluşan bu lezzet, Mısır'da bayram sabahlarının vazgeçilmez geleneği olarak biliniyor.

PAKİSTAN: SÜSLÜ KURBANLIKLAR VE BOL ACILI "BİRYANİ"

Güney Asya'nın renkli ülkesi Pakistan'da Kurban Bayramı "Bakra Eid" olarak kutlanıyor. Pakistanlılar kurbanlık hayvanları günler öncesinden boncuklar ve boyalarla süsleyerek canlı hayvan pazarlarında adeta bir görsel şölen oluşturuyor.

Bayram günü evler misafirlerle dolup taşarken Pakistan mutfağında et, yoğun ve acılı baharatlarla buluşuyor. Bayram boyunca dev kazanlarda pişen bol baharatlı etli Biryani, ağır ateşte kıvam alana kadar pişirilen et yemeği Korma ve geleneksel Karahi, sofraların başköşesinde yer alıyor.