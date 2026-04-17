Dünya ekonomisini sarsan 1,5 aylık krizde tarihi dönüm noktası! Lübnan ateşkesi sonrası İran, Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere açtığını duyurdu. Karar sonrası petrol fiyatlarında yüzde 10’luk dev düşüş yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan peş peşe çarpıcı açıklamalar geldi.

Hürmüz Boğazı'nda 45 Günlük Abluka Sona Erdi

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, Lübnan’da sağlanan ateşkesin ardından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın tüm ticari gemiler için tamamen açıldığını ilan etti. 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail müttefiki gemilere kapalı olan boğazın açılması, küresel piyasalarda bayram havası estirdi.

Arakçi yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, koordineli rota üzerinden geçişler ateşkes süresince tamamen açık olacaktır" ifadelerini kullanarak kararın sınırlarını çizdi.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ VARİL BAŞINA 88 DOLAR!

Enerji piyasaları bu habere anında tepki verdi. Boğazın trafiğe açılmasıyla birlikte arz güvenliği endişeleri azaldı ve petrol fiyatları yüzde 10 değer kaybederek 88 dolar seviyesine geriledi. Analistler, bu düşüşün küresel enflasyon üzerinde rahatlatıcı bir etki yapabileceğini öngörüyor.

TRUMP'TAN İRAN'A BEKLENMEDİK HAMLE "GÜÇLÜ VE ZEKİ BİR ÜLKE"

Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran’a teşekkür ederek süreci yumuşatan bir mesaj verdi. Trump, İran ile nihai bir anlaşmaya varılma olasılığının çok yüksek olduğunu belirterek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"İran güçlü ve zeki bir ülke, sert savaşçıları var. Bu savaş, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek için gerekliydi ancak artık sona ermeli. Süreç sorunsuz ilerliyor."

MÜZAKERELERİN İKİNCİ DURAĞI İSLAMABAD

Bölgedeki diplomatik trafik hız kesmiyor. İran basınına (Tasnim) yansıyan iddialara göre, İran ve ABD arasındaki kritik görüşmelerin ikinci turu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in arabuluculuğunda yürütülen bu süreç, bölgedeki kalıcı barışın anahtarı olarak görülüyor.

LÜBNAN'DA HEDEF TAM BAĞIMSIZLIK

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise ateşkesi bir "giriş kapısı" olarak nitelendirdi. Avn, önceliklerinin İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, esirlerin iadesi ve sınır anlaşmazlıklarının çözülmesi olduğunu vurguladı. Trump’ın Lübnan’ın toprak bütünlüğüne verdiği destek, Beyrut yönetiminde umutları artırmış durumda.

Küresel ticaretin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'ndaki bu gelişme, sadece enerji fiyatlarını değil, Orta Doğu'daki tüm diplomatik dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz