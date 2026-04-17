Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt’a bağlı Dilek Mahallesi Su Deposu Sokak’ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu ve aralarında devam eden bir dava süreci olduğu belirtilen iki komşu arasında dün akşam saatlerinde yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.Ö., komşusu Abuzer Zencirkıran’ın ailesiyle birlikte bulunduğu bahçeye pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mahallede büyük panik oluştu. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin hedef gözeterek ateş ettiği anlar dikkat çekti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gözaltına alınan M.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan Zencirkıran ailesi ise can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti. Aile üyeleri, bu yıl içerisinde 3-4 kez benzer olaylar yaşandığını öne sürerken, iki gün önce de konuyla ilgili mahkemelerinin olduğunu ifade etti.

Komşuları tarafından tehdit edildiklerini iddia eden aile, daha ciddi olayların yaşanmaması için güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri almasını istedi.