Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralılar ve taraf avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, yolcu otobüsünün sürücüsü Yaşar Kuş’u “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan suçlu buldu.

Sürücü Yaşar Kuş, 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca, davanın başından beri tutuksuz olarak yargılanan sanık sürücünün, verilen hükümle birlikte derhal tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

AKÇADAĞ DEVELİ MEVKİİNDEKİ DEHŞET GECESİNDE NE OLMUŞTU?

Hafızalardan silinmeyen feci kaza, 2 Ocak 2024 tarihinde Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana gelmişti. Yaşar Kuş yönetimindeki yolcu otobüsü, Malatya istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti.

Dehşet anları bununla da sınırlı kalmamış, devrilen otobüsü fark edemeyen ve aynı güzergahta ilerleyen bir kamyon, yerdeki yolcu otobüsüne arkadan hızla çarpmıştı. Ortalık adeta savaş alanına dönmüştü.

KİMLER HAYATINI KAYBETTİ?

Katliam gibi kazada Türkiye, tıp dünyasının en değerli isimlerinden birini kaybetti. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil ile birlikte Vildan Donat, Abuzer Ak, Gülizar Sarsılmaz ve Yüksel Oktay olay yerinde yaşamını yitirmiş, 31 kişi ise yaralanmıştı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZ BULUNMUŞTU

Kazanın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, otobüse çarpan kamyon sürücüsü İ. A. hakkında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından bir rapor hazırlanmıştı. Raporda kamyon şoförünün kazada hiçbir kusurunun bulunmadığı yönündeki karar üzerine kendisi hakkında daha önce takipsizlik kararı verilmişti.

Yaklaşık iki yıldır devam eden hukuk mücadelesinde mahkeme, kazanın tek sorumlusu olarak görülen otobüs şoförünü mahkûm ederek dosyayı kapattı.