Malatya’da yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için adeta bir işkenceye dönüştü. Şehir içi ulaşımı sağlayan MOTAŞ’a ait otobüslerde yaşanan klima krizi, sıcak havalarla birleşince yolcuları adeta isyan ettiriyor.

Günün en sıcak saatlerinde işine, evine ya da hastaneye gitmek için MOTAŞ otobüslerini tercih eden Malatyalılar, çalıştırılmayan veya arızalı olan klimalar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Yolculuk esnasında sıcaktan ve havasızlıktan bunalan vatandaşlar, tabiri caizse kan ter içinde kalarak yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, en temel konfor hakkının bile ellerinden alındığını belirtiyor.

YENİ OTOBÜSLER ALINIYOR AÇIKLAMASI TEPKİYİ DİNDİRMİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım filosunu güçlendirmek adına sürekli yeni otobüs alımları yapıldığını müjdelese de sahadaki gerçekler vatandaşı memnun etmeye yetmiyor. Yolcular, filoya yeni araçlar eklenmesinden ziyade, mevcut otobüslerdeki bakım ve konfor eksikliklerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

MOTAŞ’TAN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için büyük risk oluşturan bu durum karşısında gözler MOTAŞ ve Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çevrildi. Vatandaşlar, seferlerin daha sık denetlenmesini ve klimaların aktif olarak çalıştırılmasını istiyor.