Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nadire Kaplan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt.

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuri Çetinkaya’nın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi.

98 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Yeşilyurt/Malatya Mezarlığı’na defnedilen Zennure Çalık’ın taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi.

80 yaşında vefat eden ve Malatya Battalgazi Alibaba Mezarlığı’na defnedilen Şerif Taşkıran’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sude Sokak, Yeşilyurt.

84 yaşında vefat eden ve Kasımuşağı Mahallesi Akçadağ/Malatya Mezarlığı’na defnedilen Musa Varlık’ın taziye adresi: Kasımuşağı Mahallesi, Akçadağ.

81 yaşında vefat eden ve Kömürlük Mahallesi Arguvan/Malatya Mezarlığı’na defnedilen Hasan Hüseyin Aslan’ın taziye adresi: Kömürlük Mahallesi, Arguvan.

91 yaşında vefat eden ve Suriye Mezarlığı’na defnedilen Muhammed İsa’nın taziye adresi: Suriye.