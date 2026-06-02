Önceki dönem Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın kayınvalidesi Zennure Çalık hayatını kaybetti. Yaşama veda eden merhume Zennure Çalık için Malatya'da geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

Merhume Zennure Çalık’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Mezarlığı’na götürülerek burada dualarla toprağa verildi. Cenaze namazını ise Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu kıldırdı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze töreninde Çalık ailesini Malatya protokolü, siyaset, askeri erkan ve sivil toplum dünyası yalnız bırakmadı. Cenaze merasimine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Eski Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çakır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay katılım sağladı. Ayrıca ilçe belediye başkanları, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) ve oda başkanı da törende hazır bulunarak Çalık ailesine taziye dileklerini iletti.