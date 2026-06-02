Kaza, Malatya Çevreyolu Buhara Bulvarı üzerinde bulunan Emeksiz Alt Geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine doğru aynı yönde seyir halinde olan bir kamyon ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşa ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ İSTİKAMETİNDE TRAFİK KİLİTLENDİ!

Kaza nedeniyle Malatya çevreyolunda trafik akışı adeta felç oldu. Özellikle Elazığ istikametinde araç trafiği bir süre durma noktasına geldi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yol, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı. Kazaya karışan kamyon ve otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.