İnönü Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "Bölgesel Krizler ve Türkiye" programına katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Dr. Hulusi Akar, küresel siyaseti sarsacak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küresel güçlerin gizli ittifaklarına ve yaklaşan büyük tehlikeye dikkat çeken Akar, 3. Dünya Savaşı senaryolarını işaret ederek adeta ezber bozdu. İngiltere ve Vatikan arasındaki asırlık barıştan, Türkiye'yi bekleyen büyük tehdide kadar tarihi uyarılarda bulunan Akar, "Her şey önceden senaryolaştırılmış" dedi.

İşte Hulusi Akar'ın gündeme bomba gibi düşen o açıklamaları...

İNGİLTERE VE VATİKAN NEDEN BARIŞTI?

Konuşmasında Avrupa ve Amerika ilişkilerindeki kritik sürece değinen Hulusi Akar, perde arkasında yürütülen gizli ve köklü küresel ittifaklara dikkat çekti. İngiltere Kralı’nın Anglikan Kilisesi'nin başı olduğunu ve gücünün Vatikan'a eş değer olduğunu hatırlatan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat çekici olan gelişme şu ki; İngiltere Kralı Charles, aralarındaki yaklaşık 500 yıllık küslüğü ve iletişimsizliği sonlandırarak iki ay önce Vatikan ile bir araya geldi ve Papa ile barıştı. Tüm bunlar, yaklaşmakta olan büyük bir savaşa karşı yapılan stratejik küresel ittifakların ve hazırlıkların birer göstergesidir."

"HEDEF TÜRKİYE'Yİ SAVAŞIN İÇİNE ÇEKMEK!"

Dünyaca ünlü Profesör Jean-Cousin’in (Jian Kuyen) küresel projeksiyonlarına ve kitabındaki korkunç planlara atıfta bulunan Hulusi Akar, bölgeyi bekleyen Büyük İsrail Projesi ve Gog-Magog (Yecüc ve Mecüc) tehlikesini şu sözlerle deşifre etti:

Küresel Ekonomiyi Çökertmek: Savaş senaryosunun ilk adımı ekonomik kaos.

Ortadoğu'yu Haritadan Silmek: İran ve Körfez ülkelerini tamamen yok etmek.

Türkiye'yi Savaşın İçine Çekmek: Türkiye'yi bir şekilde bu çatışma ortamına dahil ederek kitlesel ölümlere yol açmak.

Kıyamet Savaşı (Gog ve Magog): Rusya ve İran'ın da dahil olacağı, teolojik metinlerde geçen ve adeta dünyanın sonunu getirecek bir kıyamet savaşının koşullarını yaratmak.

Akar, küresel yazarların analizlerine dayanarak,

"Yazara göre her şey önceden senaryolaştırılmış ve belirlenmiş durumda; şu an sadece zamanının gelmesi bekleniyor ve sonuç tam bir felaket olacak"

uyarısında bulundu.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR VİZYONUYLA YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ KURULUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası arenada yürüttüğü aktif diplomasiye vurgu yapan Akar, Türkiye’nin bu tehditlere karşı sessiz kalmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" vizyonunun yeni bir dünya düzeninin kapısını araladığını söyleyen Akar, devletin zirvesinin gece gündüz demeden Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunmak için çalıştığını ifade etti.

TÜRKİYE BU TEHLİKEYE KARŞI NE YAPMALI?

Yaklaşan küresel felaket senaryolarına karşı Türkiye'nin reçetesini de açıklayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Dr. Hulusi Akar, iç cephenin sağlam tutulması gerektiğinin altını çizdi. Akar, konuşmasını şu güçlü mesajla noktaladı:

"Böyle bir küresel felaket ihtimaline karşı bizim yapmamız gereken en temel şey, içeride birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Etnik, dini veya mezhepsel konularda hiçbir ayrımcılığa yer vermeden, bir bütün olarak kenetlenmeliyiz. Soğukkanlılığımızı korumalı, kendi işimize odaklanmalı ve ülkemizi koruyup kollamak için her zamankinden daha kararlı bir şekilde çalışmalıyız. Türkiye olarak bugüne kadar pek çok bela ve tehditle karşılaştık; bu zorlu dönemi de yine birbirimize kenetlenerek atlatacağız."