Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin (İstinaf) CHP kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı, Türk siyasetinde dengeleri tamamen değiştirdi. Kararın ardından hukuken yeniden CHP Genel Başkanı ünvanını alan Kemal Kılıçdaroğlu, tam 2.5 yıl aradan sonra ilk kez Çukurambar'daki evinden çıkarak CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Makam aracıyla genel merkeze giriş yapan Kılıçdaroğlu, bahçede toplanan binlerce partili tarafından "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla, karanfillerle karşılandı. Genel merkez binasının dış cephesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı dev posterleri asıldı. 12. kattaki makam odasına geçerek çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında gündemi sarsacak açıklamalara imza attı.

"BEN HESAP SORACAĞIM, SONRA SANDIĞI ÖNÜNÜZE GETİRECEĞİM"

Konuşmasında parti tabanına net mesajlar veren Kılıçdaroğlu, makamda kalıcı olma niyetinde olmadığını, amacının partiyi temiz bir limana götürmek olduğunu belirtti. Kurultay takvimi için en kısa süreyi işaret eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim ne yapacağım bellidir, ben hesap soracağım. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Doğru düzgün bir limana gideceğiz. Güvenli limanı ben değil sizler inşa edeceksiniz. Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz."

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER "ATAMIZIN EMANETİNİ PAVYON MASALARINDA MEZE YAPTILAR"

Bu hesaplaşmanın kişisel değil ahlaki olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, parti içindeki bazı isimleri ve belediye başkanlarını doğrudan hedef aldı. Alanda açılan "Ankara pavyonlarında, otel odalarında biz yoktuk, siz vardınız" pankartı dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu kürsüden şu sert ithamlarda bulundu:

"Bizim kitabımızda intikam yoktur, kin yoktur; mertçe konuşacağım. Atamızın emanetini kimler pavyon masalarında meze yaptı? CHP'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında meze yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum."

"FETÖ ARTIKLARINI FARK EDEMEDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Konuşmasının en çok dikkat çeken bölümü ise peş peşe gelen özeleştiriler ve "özür" açıklamaları oldu. Kılıçdaroğlu, geçmiş yönetim sürecine dair çok konuşulacak şu itiraflarda bulundu:

Rüşvet ve Talan İtirafı: "Halkın belediyesinde rüşvete, talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını ayıklamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyorum."

FETÖ Sızıntısı: "Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını, FETÖ artıklarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum."

Gizli Pazarlıklar: "Biz vatan dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum."

"MARKET POŞETLERİNDEKİ HARAM PARALARDAN ARINACAĞIZ"

Uşak Belediyesi üzerinden para trafiği iddialarına gönderme yapan Kılıçdaroğlu, sert eleştirilerini şu sözlerle noktaladı: "Uşak Belediyesi'nde rüşvete göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Arınacağız; önce CHP, sonra Türkiye arınacak. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız.