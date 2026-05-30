Türkiye’nin en renkli ve iz bırakan ana haber sunucularından biri olan Reha Muhtar, geçtiğimiz dönemde İstanbul’daki evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Evinin merdivenlerinden düşerek yaralanan ve acilen hastaneye kaldırılan ünlü gazeteci, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Bilinci kapalı şekilde entübe edilen Muhtar'ın yaşadığı bu ciddi hayati tehlike, tüm sevenlerini ve medya dünyasını derinden sarsmıştı.

REHA MUHTAR’IN HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirdiği ağır kazanın ardından uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine giren Reha Muhtar'ın kronik bir rahatsızlığının olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Muhtar'ın hastaneye kaldırılma nedeni ani bir hastalık değil, geçirdiği düşmeye bağlı travmaydı.

Tedavi sürecinde beyin kanaması ve solunum sıkıntısı gibi ciddi risklerle mücadele eden usta televizyoncunun sağlık durumunun, uygulanan yoğun tedaviler ve rehabilitasyon süreciyle birlikte daha iyiye gittiği belirtiliyor. Yakın çevresi ve ailesi, Muhtar'ın doktorların gözetiminde dinlenmeye ve iyileşmeye devam ettiğini ifade ediyor.

TÜRK MEDYASININ EFSANE İSMİ REHA MUHTAR KİMDİR?

1959 yılında İstanbul’da doğan Reha Muhtar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe TRT’de adım atan Muhtar, Atina muhabirliği dönemindeki başarılarıyla adını duyurdu.

1990’lı yılların ortasından itibaren Show TV Ana Haber bülteninin hem yayın yönetmenliğini hem de sunuculuğunu üstlenerek Türk televizyonculuğunda bir çığır açtı. Kendine has üslubu, "Acı var mı acı?", "Nerede bu devlet?" gibi hafızalara kazınan replikleri ve dinamik sunum tarzıyla haberciliği bir şova dönüştürerek milyonları ekrana bağladı.

Sadece haberciliğiyle değil, hazırlayıp sunduğu "Ateş Hattı" programıyla da siyaset ve cemiyet hayatının nabzını tutan Reha Muhtar, Türk medya tarihinin en güçlü ve unutulmaz figürleri arasında yer almaktadır.