İşte kartla kurban alımındaki o ince çizgi ve Malatya sakinleri için 30 Mayıs Cumartesi günü imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri...

30 MAYIS 2026 CUMARTESİ MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Malatya'da 30 Mayıs Cumartesi günü ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için güncel namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03:13

Güneş: 04:59

Öğle: 12:31

İkindi: 16:23

Akşam: 19:50

Yatsı: 21:28

Malatya’da 2026 yılı Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatları ve ödeme yöntemleri konusunu araştırmaya devam ediyor. Özellikle nakit sıkıntısı çeken veya nakit akışını bozmak istemeyenlerin yöneldiği "Kredi kartıyla kurban alınır mı?" sorusu, arama motorlarında en çok aratılan konular arasına girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, ibadetin sıhhati açısından kritik öneme sahip olan faiz ve taksit detayına dair önemli uyarılarda bulundu.

KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ MİDİR?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en kritik nokta "faiz" tuzağına düşmemektir. Kredi kartı borcunun, ödeme tarihinde mutlaka kapatılması ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme sebebiyet verilmemesi gerekir.

TAKSİTLİ VE VADELİ ALIMLARDA "FAİZ" DETAYINA DİKKAT!

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret (faiz) ödenirse kesilen kurban geçerli olur. Ancak, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bu tarz uygulamalardan kesinlikle sakınmak gerekir. Müminlerin, ibadetlerini gölgeleyecek her türlü faizli işlemden uzak durması tavsiye edilmektedir.