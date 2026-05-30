Hafta sonu planı yapan, düğün hazırlığında olan veya birikimini altın olarak değerlendiren binlerce Malatyalı, haftanın son gününde gözünü kuyumcuların canlı tabelasına çevirdi. Ons altındaki sert dalgalanmalar yerel piyasada fiyatları yukarı yönlü tetiklerken, Malatya Kuyumcular Odası (MKO) canlı piyasa ekranından alınan 30 Mayıs 2026 sabahı güncel verileri ezber bozdu.

Özellikle çeyrek altın ve 22 ayar bilezikte alış ile satış fiyatları arasındaki makasın açılması, "Altın satmak için doğru zaman mı?" sorusunu akıllara getirdi. İşte cebinde altını olanların, bozdurmadan veya yeni yatırım yapmadan önce mutlaka incelemesi gereken Malatya yerel piyasası güncel fiyat listesi:

MALATYA KUYUMCULAR ODASI 30 MAYIS 2026 CANLI ALTIN FİYAT LİSTESİ

Malatya Kuyumcular Odası'nın en güncel canlı piyasa ekranı verilerine göre anlık fiyatlar şu şekildedir:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6 bin 630 TL | Satış 6 bin 880 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6 bin 090 TL | Satış 6 bin 580 TL

Çeyrek Altın: Alış 10 bin 710 TL | Satış 11 bin 210 TL

Yarım Altın: Alış 21 bin 420 TL | Satış 22 bin 420 TL

Ata Lira: Alış 44.060 TL | Satış 46 bin 120 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 107 bin 100 TL | Satış 112 bin 100 TL

Liralık Altın: Alış 42 bin 840 TL | Satış 44 bin 840 TL

14 Ayar Altın: Alış 3 bin 740 TL (Satış fiyatı serbest piyasada değişkenlik göstermektedir)

KÜRESEL ONS ALTIN MALATYA PİYASASINI NASIL ETKİLEDİ?

Malatya yerelinde fiyatların bu denli yükselmesinin arkasındaki en büyük etken şüphesiz küresel piyasalar oldu. Canlı ekrana yansıyan verilere göre uluslararası piyasada Ons altın 4 bin 539 dolar seviyesini görerek tarihi bir eşiği geride bıraktı. MKO-H endeksi ise 6 bin 793 ₺ olarak kaydedildi.

Piyasa uzmanları, hafta sonu öncesinde oluşan bu fiyat hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtiyor. Malatya'daki kuyumcularda tavsiye edilen bu fiyatlar gün içerisinde anlık arz-talep dengesine göre revize edilebilmektedir. Bu nedenle yatırımcıların fiziki işlem yapmadan önce güncel canlı ekranı anlık olarak takip etmeleri öneriliyor.