30 Mayıs 2026 Cumartesi spor ekranlarında kelimenin tam anlamıyla şölen var! Şampiyonlar Ligi'nde dev final heyecanı yaşanırken, Mini Futbol Avrupa Şampiyonası'nda da Millilerimiz sahne alıyor. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali ve Türkiye - Belçika maçı başta olmak üzere günün şifresiz yayınlanacak tüm maçları ve kanalları...

30 Mayıs 2026 Bugün Oynanacak Maçların Listesi

· 16:00 | Djurgarden - Eskilstuna United (İsveç Kadınlar Allsvenskan) - Yayın: W-Sport

· 17:00 | Slovakya - Karadağ (Mini Futbol Avrupa Şampiyonası) - Yayın: İdman TV

· 19:00 | PSG - Arsenal (UEFA Şampiyonlar Ligi Finali) - Yayın: TRT 1 (Şifresiz)

· 21:00 | Türkiye - Belçika (Mini Futbol Avrupa Şampiyonası) - Yayın: HT Spor / İdman TV

· 22:15 | Sırbistan - Ukrayna (Mini Futbol Avrupa Şampiyonası) - Yayın: İdman TV

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takımımızın saat 21:00'deki Belçika karşılaşmasını da kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Canlı yayın haklarında yayıncı kuruluşlar tarafından son dakika saat değişiklikleri yapılabileceğini unutmayınız. Maç saatlerinde yaşanabilecek olası değişiklikleri ve canlı skorları anlık olarak takip etmek için sayfamızı sık sık yenileyebilirsiniz. Temsilcilerimize yürekten başarılar dileriz!