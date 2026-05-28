İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde partililerle bayramlaşma programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programa, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Malatya’nın da aralarında bulunduğu 15 ilin Teşkilat Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilen Şeyhmus Göçmez de katıldı.

Programda konuşan Şeyhmus Göçmez, seçim sürecinde teşkilat mensuplarının büyük fedakârlıkla çalıştığını belirterek, Malatya’nın deprem sonrası ağır şartlara rağmen önemli bir oy oranına ulaştığını söyledi.

Göçmez, “Biz can siperane çalıştık. Buna rağmen Elazığ ve Sivas gibi illerin toplamından daha fazla oy aldık. Üstelik bizim şehrimiz yıkılmıştı” dedi.

Malatya’da henüz istenilen siyasi enerjinin oluşmadığını ifade eden Göçmez, mevcut sürecin bu şekilde devam etmeyeceğini kaydederek, “Cumhurbaşkanlığı seçim süreci muallak olabilir ancak Meclis’teki sandalye sayısı ve hükümet kurma dengelerinin değiştiği artık net şekilde görülüyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız ise zor dönemlerde teşkilatın partiye sahip çıktığını belirterek partililere teşekkür etti.

Yıldız, “İktidarın baskısına rağmen buradaki arkadaşlarımızın hiçbiri İYİ Parti’yi terk etmedi. Kimimiz ilçe başkanı, kimimiz il başkanı, kimimiz yönetici, kimimiz de üye olarak ‘Ben İYİ Parti’liyim’ demeye devam etti. Bu süreçte üyeliğini sürdürmek bile benim için çok kıymetli” dedi.

İYİ Parti’nin kendileri için bir dava meselesi olduğunu vurgulayan Yıldız, Malatya’da ve Türkiye genelinde İYİ Parti muhalefetine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Genel siyasete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldız, “Özellikle açılım sürecinde Genel Başkanımızın ortaya koyduğu duruş sayesinde başımız öne eğilmeden dimdik siyaset yapıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Ayrıca ekonomi, tarım ve sağlık politikalarında da genel merkezimizin çok ciddi çalışmaları ve gayretleri var” diye konuştu.

Program sonunda partililer, Şeyhmus Göçmez’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.