CHP Malatya’da 38. Kurultayda oy kullanan 12 delege, olağanüstü kurultayın toplanması için noter aracılığıyla imza verdi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısı üzerine 2023 yılında yapılan 38. Kurultayda oy kullanan delegeleri il binasında topladı.

İl binasında bir araya gelen delegeler, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan değerlendirmede, CHP Genel Merkezi’ne yönelik baskının unutulmayacak bir hata olduğu ifade edilerek, olağanüstü kurultayın toplanması için imza verilmesi kararı alındı.

Kararın ardından CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve beraberindeki delegeler notere giderek, CHP Kurultayı’nın olağanüstü toplanması için imza verdi.

CHP İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da Ankara’da kurultay için imza verdiğini belirterek, “Genel Başkanımızın ve partimizin yanındayız. Kurultayın bir an önce toplanmasını istiyoruz” dedi.

Kurultay talebi için imza veren delegelerin isimleri şöyle:

Barış Yıldız, Erdal Üstün, Günnur Tabel, Hakkı Ayas, Haluk Ormancı, Hülya Gümüş, İbrahim Çakır, Kenan Erdem, Melisa Yavaşoğlu Çiçek, Nezahat Aydın, Übeyit Öksüz ve Hakkı Akkoyun.