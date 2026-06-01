Özellikle binlerce kişinin yaşadığı toplu konut sitelerinde tıkanma noktasına gelen yönetim kararları ve fahiş aidat artışları konusuna devlet el attı. Resmî Gazete’de yayımlanan kanun değişiklikleri, hem sitelerin yönetim planlarının güncellenmesini kolaylaştırıyor hem de kat maliklerini korumak adına yöneticilerin yetkilerini yasal sınırlar içine alıyor.

DEVLETİN HER YIL İLAN ETTİĞİ RESMİ "YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN" FAZLA OLAMAYACAK

Yapılan ilk düzenlemeyle, toplu yapılarda yönetim planının değiştirilmesi için bugüne kadar aranan ve pratik olarak toplanması neredeyse imkansız olan beşte dört çoğunluk şartı, üçte iki olarak esnetildi. İkinci kritik düzenleme ise aidat bütçeleriyle ilgili oldu. Eğer kat malikleri genel kurulu tarafından onaylanmış resmi bir işletme projesi (bütçe) yoksa, yönetici geçici bir bütçe hazırlayabilecek. Ancak bu geçici projede öngörülen aidat ve avans bedeli, devletin her yıl ilan ettiği resmi "yeniden değerleme oranından" fazla olamayacak.

"FAHİŞ AİDAT" ARTIŞLARINA YASAL SINIR

Bu reform niteliğindeki değişiklikler, toplu yaşam alanlarında hem bürokratik kilitlenmeleri çözecek hem de komşular arasındaki en büyük kavga nedeni olan "fahiş aidat" artışlarına yasal bir sınır getirecek. Kat malikleri artık onaylamadıkları fahiş bütçelerle karşılaştıklarında, yeniden değerleme oranını sınır çizgisi olarak kullanabilecekler.