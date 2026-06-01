Malatya sokaklarında sabırla isyan karşı karşıya geldi! Busabah mikrofonlarına konuşan gurbetçinin "Almanya’da 8 senedir bitiremediler, şükredin" çıkışı ile vatandaşın "Olmayan yolun neyini soruyorsun!" feryadı şehirde yeni bir tartışma başlattı. İşte kentteki derin kırılmayı özetleyen o çarpıcı röportaj…

MALATYA SOKAKLARI KONUŞTU SABIR MI, İSYAN MI?

Depremin üzerinden geçen zamana rağmen Malatya genelinde altyapı, yol yapım çalışmaları ve ekonomik dalgalanmalar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Şehir içi trafiğin inşaat çalışmaları nedeniyle adeta kördüğüme döndüğü kentte, Busabah Medya’nın gerçekleştirdiği sokak röportajları vatandaşın içini döktüğü bir kürsüye dönüştü. "Malatya'nın yolları ne zaman düzelecek?" ve "Küçük sanayi sitesi gerçekten pahalı mı?" sorularına verilen yanıtlar, şehirdeki toplumsal sabrı ve biriken sitemi gözler önüne serdi.

ALMANYA’DAN MALATYA’YA YERLEŞEN VATANDAŞ: "BİZ NE BEKLİYORUZ?"

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra kesin dönüş yaparak Malatya’ya yerleşen Abdülvahap Yarlıoğlu, Busabah mikrofonlarına Avrupa ile Türkiye'deki afet sonrası toparlanma sürecini kıyaslayarak ezber bozan açıklamalarda bulundu. Malatya’daki çukurların ve yıkımların bir kusur olarak görülmemesi gerektiğini belirten Yarlıoğlu, sabır çağrısı yaparak şöyle konuştu:

"Bugünlerimize de şükür. Bundan daha kötüleri de var. Ben Almanya'da kalıyorum, buraya yerleştim. Almanya'da bir sel gitti, birkaç sıra evi götürdü; 7-8 senedir daha bitirememişler. Bizde 11 il yıkıldı geçti. Yani biz ne bekliyoruz? Yapılırsa, yapılacak; bitince o zaman kararını veririz."

"UCUZ BİR ŞEY VAR MI? İNSANLAR UCUZ..."

Sokak röportajımızda mikrofon uzattığımız bir diğer isim olan Alaattin Tuncal ise şehirdeki hayat pahalılığına ve deprem sonrası sürece dair derin bir sitemde bulundu. Malatya'nın yollarının düzelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu, devletin yaraları sarmaya çalıştığını belirten Tuncal, piyasadaki pahalılık sorulduğunda ise şu çarpıcı kara mizah içeren ifadeleri kullandı:

"Pahalıya geldiğiniz zaman her şey pahalı. Ucuz bir şey var mı? İnsanlar ucuz, başka her şey pahalı. Pahalı olmayan bir şey gördünüz mü? Varsa siz de bize deyin, gidip biz de onlardan alalım. İşte demek ki şansımız böyleymiş. Kabul edeceğiz yani."

"OLMAYAN YOLUN NEYİNİ SORUYORSUN KARDEŞ?"

Şehirdeki altyapı çalışmalarını yetersiz olduğunu söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise adeta barut fıçısı gibiydi. Belediyenin yol çalışmalarını sert bir dille eleştiren öfkeli vatandaş, "Malatya'nın yolları yoktur kardeş. Olmayan yolun da sormanın bir gereği yok. Belediye temiz yol yapsa, ben demem ki Malatya'nın yolları yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sıddık Çığ ise yolların yavaş yavaş genişlediğini ve düzeldiğini belirterek daha iyimser bir tablo çizdi.

"BU ŞEHİRDE SANAYİ DİYE BİR ŞEY YOK, ADI ÜSTÜNDE KÜÇÜK SANAYİ"

Şehir içi trafiğin yeni yapılardan dolayı karmakarışık olduğunu söyleyen Ahmet Kutlu, toparlanmanın en az 2-3 yıl süreceğini öngördü. Malatya’nın zaten güzel bir şehir olduğunu ve yine güzelleşeceğini belirten Kutlu, "Sanayi pahalı mı?" sorusuna ise ezber bozan bir yanıt verdi:

"Bana sorarsan bu şehirde sanayi diye bir şey yok. Hep böyle ufak tefek tamirhaneler... Küçük sanayi demek, eski küçük arabaların tamir yeri demek. Başka bir şey değil yani."

Malatya sokaklarında sabırla sitem adeta iç içe geçmiş durumda. Peki, siz bu tartışmanın neresindesiniz? Almanya'dan gelen hemşehrimizin "Şükretmek lazım" çıkışına katılıyor musunuz, yoksa yollara ve sanayiye isyan eden vatandaşlarımıza mı hak veriyorsunuz? Şehrimizin durumu ve hayat pahalılığı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?