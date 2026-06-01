6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketinde Malatya'da yaşayan Duygu ve Ali Yalçın çifti, ev ve iş yerlerinin yıkılmasıyla büyük bir yıkım yaşadı. Yaşadıkları şehri geride bırakarak Antalya'ya yerleşen ve burada kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan Malatyalı aile, ilk yavrularını kucaklarına almaya hazırlanırken beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.

Anne Duygu Yalçın'ın rahim ağzı açıklığı nedeniyle hamileliğinin henüz 24'üncü haftasında, 650 gram ağırlığında ve 33 santim boyunda minik bir kız bebek dünyaya geldi. Ailesinin "Leyloş" adını verdiği mucize bebek, anne kokusunu ve sıcaklığını bile bilemeden yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşına başladı. Büyük afetin ardından gurbette evlat kaygısı yaşayan Malatyalı anne Duygu Yalçın, bebeğini ilk gördüğünde hissettiği büyük şoku şu sözlerle aktardı:

"Hamilelikte karnımda çok bir şey hissedemeden, karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Ne olduğunu anlayamamıştık. Çok da korktuk. Çünkü gerçekten küçücüktü. Öyle orada, yenidoğan yoğun bakımda yatıyordu. Cihazlara, makinelere bağlıydı."

Doğumun ardından günlerce kızına dokunamamanın ağırlığını yaşayan anne Yalçın, süreci kelimelerle anlatmanın imkansız olduğunu belirterek,

"O çok zor. Tarifi yok. Ben kelimelerle anlatamam onu. Karnınızda taşıyorsunuz. Hiçbir şey hayal ettiğiniz gibi olmuyor. Her şey çok ani gelişiyor. Bebeğinizi kucağına alamıyorsunuz. Yani o hayal ettiğiniz olay yok. Çok zor bir andı bizim için. İlk kez kuvözde gördük kızımızı. Çünkü çok ani müdahale gerekiyordu"

ifadelerini kullandı.

“ONUN ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUNU O AN HİSSETTİM”

Zorlu günlerin ardından kızını ilk kez doğumdan üç hafta sonra, 800 grama ulaştığında kucağına alabildiğini söyleyen depremzede anne, o andaki duygusal bağı şu cümlelerle tarif etti:

"Çok güzel bir duyguydu, kelimelerle anlatılmaz. Bebeğimizin ne kadar güçlü olduğunu, onu ilk kucağıma aldığımda hissettim. 800 grama çıkmıştı. Kucağıma aldığımda atletimin içine giriyordu. Küçücüktü, tutamadım bile. Hemşirelerimiz yardımcı oldular. Hiç kıpırdayamadım kucağıma verdiklerinde. Onun çok güçlü olduğunu o an hissettim."

“KIZIMIZ GÜÇLÜ ÇIKTI”

Malatya'daki kayıplarının ardından Antalya'da evlatlarının hayata tutunması için dua eden baba Ali Yalçın ise sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını vurgulayarak,

"O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Önce Allah'a, sonra doktorlara, hemşirelere güvendik. Kızımız güçlü çıktı maşallah" dedi. Kendilerini yalnız bırakmayan sağlık ekibine teşekkür eden anne Duygu Yalçın da "Hocamız çok telkin etti. Gerçekten çok şanslı hissediyoruz hocamıza denk geldiğimiz için. Aynı zamanda yenidoğan hemşirelerimize teşekkür ederiz. Bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Eşim çalıştığı için gelemediğimiz zamanlar oldu. Hep fotoğrafları attılar bize. Onların emeğiyle, sabrıyla, Leyloş'un gücüyle buraya kadar geldik. Çok şükür"

şeklinde konuştu.

Tedavi sürecini yürüten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ali Annagür, bu kadar erken doğan bebeklerde hayati riskin son derece yüksek olduğunu hatırlatarak kritik verileri paylaştı:

"Erken doğan bu bebeklerde kalp, akciğer, beyin, göğüs, bağırsak gibi tüm sistemlerle ilgili karşımıza komplikasyonlar çıkma ihtimali yüksek. 24 hafta ve altında doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 50'si kaybedilir. Yaşayanlarda özürlü oranı yüksek oluyor. Ama günümüzdeki teknolojik gelişmeler, tedavi seçeneklerinin daha iyiye doğru gitmesinin, bebeklerin sağlıklı, özürsüz bir şekilde hayata tutunmalarına büyük katkısı oluyor. Biz bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık. Leyla, annesi ve babası, onların duası sayesinde bugünlere ulaştık. Biz Leyla'yı yaklaşık 4 ay kadar misafir ettik. Sağlıklı bir şekilde ailesine kavuşturmakta aracı olmaktan mutluyuz."

Erken doğumun tıbbi nedenine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şengör ise rahim ağzı yetmezliğinin yapısal şekil bozukluklarından kaynaklanabildiğini belirterek,

"Rahmin yapısındaki bu şekil bozuklukları karşımıza rahim ağzı yetmezliği olarak çıkıyor. Biz bu durumu genelde 13-14'üncü haftada dikiş atarak önlemeye çalışıyoruz. Ama bazen gözden kaçabiliyor. Bebek büyürken rahmin aynı hızla büyüyememesinden dolayı bebeğin yerine sığmaması ve rahim ağzı kısalığından dolayı erken doğum gerçekleşiyor"

bilgisini verdi. Malatyalı annede de bu durumun geliştiğini belirten Şengör,

"Yenidoğan yoğun bakımın desteği ve iyi bakımları sayesinde çok şükür sağlam, sağlıklı olarak bebeğimizi taburcu ettik"

dedi.

Yaklaşık 4 ay boyunca kuvözde adeta inatla hayata asılan Malatyalı ailenin simgesi haline gelen Leyla bebek, hastaneden mezuniyet cübbesi ve kepi giydirilerek taburcu edildi. Hastane yönetimi, büyük felaketlerin ardından evlatlarının yaşam mücadelesini kazanan depremzede çifte "Yılın Ailesi" belgesi takdim etti.