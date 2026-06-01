Usulsüz yollarla elde edilen primler silindiğinde, asgari şartları kaybedenlerin emeklilikleri anında iptal edilecek. Malatyalıların devletten aldıkları tüm maaş ve bayram ödenekleri hukuki kanallarla faiziyle beraber geri alınacak. Uygulamanın tüm emeklileri kapsayacak şekilde genişlemesi şehirde gergin bir bekleyişe neden oldu.

Malatya'da usulsüz prim avı başlıyor

Deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Malatya'da, emekli vatandaşların gündemi bir anda kurumun başlatacağı dev denetim furyasıyla değişti. EYT yasasıyla emekli olan binlerce kişinin sevinci, bayramın hemen ardından devreye girecek dosya taramalarıyla gölgelenecek. Malatya'daki yerel esnaf kültüründe geçmişte sıkça görülen bir durum olan, çocukların aileye ait iş yerlerinde sigortalı yapılması uygulaması müfettişlerin merceğine takıldı. On sekiz yaşından küçükken kendi anne babasının dükkanında işçi olarak gösterilen kişilerin hizmet dökümleri detaylı bir incelemeye tabi tutulacak. Yasaların açıkça fiili mesai aradığı bu durumlarda, çalışmanın gerçek dışı olduğu saptanırsa Malatyalı vatandaşların o döneme ait prim günleri tamamen geçersiz sayılacak.

Maaş iptalleri ve haciz riski

İncelemeler neticesinde dosyalarında sahte gün saptanan Malatyalıları ağır bir hukuki ve finansal süreç bekliyor. Silinen günlerle birlikte yasal prim sınırının altında kalan vatandaşların emekli maaşları sistem üzerinden kalıcı olarak durdurulacak. Sosyal Güvenlik Kurumu bununla da yetinmeyip, haksız olarak bağladığı emeklilik maaşlarının ve her iki bayramda dağıtılan ikramiyelerin tamamını geri tahsil etmek için yasal yollara başvuracak. Devlet kaynaklarını haksız kullananlardan, bu paralar işleyen yasal gecikme faizleriyle birlikte istenilecek. Malatya'da zaten zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren vatandaşların karşısına çıkacak bu devasa borçlar, sahte sigorta bildirimlerinin ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor.

Beş yılda 12 bin 209 kişi haktan mahrum edildi

Geçmiş dönemlerde kurumu yanıltmaya çalışanların karşılaştığı ağır yaptırımlar, yayınlanan yeni verilerle adeta tescillendi. İstatistiklere göre, yurt genelinde son beş yıllık periyotta gerçekleştirilen denetimler sonucunda tam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi. Malatya'da büyük endişe yaratan bu rakamlar, denetimlerin sadece kağıt üzerinde kalmayacağının en net kanıtı. Bölgedeki sosyal güvenlik müşavirlerinin en büyük kaygısı ise, tatil sonrasında başlayacak bu sıkı tarama faaliyetlerinin sadece EYT'lileri değil, çok daha eski tarihlerde emekli olmuş vatandaşları da hedef alacak olması. Malatya'daki emekliler, yıllar önceki şüpheli sigorta kayıtları yüzünden mevcut statülerini kaybetme korkusuyla e-Devlet platformuna akın ediyor.