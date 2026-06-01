Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ONS altındaki durdurulamaz yükseliş, Malatya iç piyasasında taşları yerinden oynattı. Haftanın ilk işlem gününde gözünü Malatya Kuyumcular Odası canlı ekranına çeviren yatırımcılar ve vatandaşlar, rekor üstüne rekor kıran bir tabloyla karşılaştı.

İşte piyasayı sallayan güncel Malatya altın fiyatları ve yatırımcıyı bekleyen kritik detaylar!

1 HAZİRAN 2026 MALATYA CANLI ALTIN FİYATLARI

Malatya Kuyumcular Odası'ndan alınan en son verilere göre piyasadaki alış ve satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.610 ₺ | Satış 6.810 ₺

Çeyrek Altın: Alış 10.680 ₺ | Satış 11.090 ₺

Yarım Altın: Alış 21.360 ₺ | Satış 22.180 ₺

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 106.800 ₺ | Satış 110.900 ₺

Ata Lira: Alış 43.940 ₺ | Satış 45.630 ₺

Liralık Altın: Alış 42.720 ₺ | Satış 44.360 ₺

22 Ayar Bilezik: Alış 6.070 ₺ | Satış 6.510 ₺

14 Ayar Altın: Alış 3.730 ₺