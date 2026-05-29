Yatırım amacıyla ya da düğün hazırlığı için altın piyasasını yakından takip eden Malatyalılar için kuyumculardaki alım ve satım dengesi belli oldu. Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranından alınan verilere göre, serbest piyasada altın fiyatlarında dikkat çeken seviyeler oluştu.

İşte il genelinde geçerli olan güncel altın alım ve satım fiyatları:

MALATYA GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

24 Ayar Gram Altın: Kuyumcularda 6.850 TL'den satılırken, bozma (alış) fiyatı 6.600 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek Altın: Malatya'da çeyrek altın satış fiyatı 11.160 TL oldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 10.670 TL seviyesinde.

Yarım Altın: Yatırımcısına bugün 22.320 TL satış fiyatıyla sunulan yarım altın, kuyumcular tarafından 21.340 TL'ye geri alınıyor.

22 Ayar Bilezik: Malatyalı kadınların ve yatırımcıların gözdesi 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 6.550 TL olurken, alış fiyatı 6.060 TL olarak belirlendi.

CUMHURİYET ALTINI VE ATA LİRA KAÇ TL OLDU?

Yüksek bütçeli yatırımların adresi olan büyük altınlarda da rakamlar netleşti. Malatya serbest piyasasında büyük altın fiyatları şu şekilde listeleniyor:

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış fiyatı 106.700 TL olan Cumhuriyet 2.5, piyasada 111.600 TL'den alıcı buluyor.

Ata Lira: Ata Lira bugün kuyumcularda 45.920 TL'den satılırken, alış fiyatı ise 43.900 TL olarak güncellendi.

Liralık Altın: Satış fiyatı 44.640 TL olan liralık altının alış fiyatı ise 42.680 TL seviyelerinde seyrediyor.

14 Ayar Altın: Gram alış fiyatı 3.720 TL olarak işlem görüyor.