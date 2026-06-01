Orta Doğu'da jeopolitik gerilim her geçen gün tırmanırken, ABD ile İran arasında beklenen anlaşmanın hâlâ netlik kazanmaması ve İsrail'in bölgedeki saldırılarının sürmesi, Türkiye'de de endişeleri artırıyor. Özellikle Malatya'da bulunan Kürecik Radar Üssü nedeniyle vatandaşların gelişmeleri daha yakından takip ettiği belirtiliyor.

Uzman Klinik Psikolog Özün Altaş, Busabah Medya'ya yaptığı açıklamada, savaş ve çatışma haberlerinin toplum psikolojisi üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Altaş, insanların sürekli gerilim, korku ve kaygı hissiyle karşı karşıya kaldığını belirterek,

"Artık birçok insan haber izlemekten kaçınıyor. Ancak sosyal medya, televizyon ve diğer iletişim kanalları nedeniyle yaşanan gelişmelerden tamamen uzak kalmak mümkün olmuyor. Savaşın ülkemizde yaşanmıyor olması insanları bir miktar rahatlatıyor ancak sınırlarımızın hemen yakınında yaşanan çatışmalar ister istemez tedirginlik oluşturuyor"

dedi.

KÜRECİK ETKİSİ: 'ACABA TÜRKİYE HEDEF OLUR MU?' ENDİŞESİ

Özellikle Malatya'da yaşayan vatandaşların Kürecik Radar Üssü nedeniyle gelişmeleri daha hassas değerlendirdiğini vurgulayan Altaş, zaman zaman yayılan füze ve roket haberlerinin toplumdaki kaygıyı artırdığını söyledi.

Altaş,

"Kürecik Radar Üssü'nün Malatya'da bulunması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar gelişmeleri daha yakından takip ediyor. İnsanların aklında 'Acaba Türkiye de hedef olur mu?' sorusu oluşabiliyor. Bu da doğal olarak korku ve endişeyi beraberinde getiriyor"

ifadelerini kullandı.

ASIL KORKU EKONOMİK BELİRSİZLİK

Savaş korkusunun genellikle kısa süreli olduğunu belirten Altaş, vatandaşların daha çok ekonomik sonuçlardan endişe duyduğunu söyledi.

"İnsanlar yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik açıdan da kaygı yaşıyor. Savaşın etkileri doğrudan yaşanmasa bile ekonomiye yansımaları hissediliyor. Vatandaşlarda bıkmışlık, tükenmişlik, umutsuzluk, geçinememe ve geleceğe yetişememe korkusu oluşuyor. Asıl yoğun hissedilen kaygı da bu noktada ortaya çıkıyor" diyen Altaş, ekonomik belirsizliklerin toplum ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Uzmanlara göre, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve Kürecik Radar Üssü'nün yeniden gündeme gelmesi, özellikle Malatya'da yaşayan vatandaşların hem güvenlik hem de ekonomik gelecek konusunda endişelerini artırmaya devam ediyor.