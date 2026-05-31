Güvenli bir binanın ilk şartı olan zemin etütlerinde usulsüzlük dönemi bitiyor. Yeni yasal düzenlemeyle, gerçeğe aykırı veya hatalı zemin etüt raporu düzenleyerek binaların statik hesaplarını riske atan firmaların lisansları tamamen iptal edilecek, sorumluları ise 3 yıl boyunca sektöre adım atamayacak.

BAKANLIK SÜREÇLERİ TAMAMEN KONTROL ALTINA ALIYOR

Binaların temel güvenliğini doğrudan etkileyen zemin etüt süreçleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamen kontrol altına alınıyor. Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a eklenen yeni maddeyle birlikte, zemin ve temel etüdü yapan kuruluşların yetkilendirilmesi, ücretlendirilmesi ve cezalandırılması süreçlerinde çok katı kurallar yürürlüğe girdi. Hatalı rapor hazırlayanların ticari hayatı sona erecek.

USULSÜZLÜK YAPANA 200 BİN TL CEZA VE İPTAL

Yeni sisteme göre, sondaj çalışmaları, numune alınması, taşınması ve laboratuvar süreçlerinde standartlara uymayan zemin firmalarına öncelikle 200 bin TL para cezası kesilecek. Eğer bir firma doğrudan gerçeğe aykırı bir rapor düzenlerse veya hazırladığı rapor binanın mühendislik hesaplarında tehlikeli bir hataya yol açarsa, firmanın izin belgesi Bakanlıkça iptal edilecek ve şirketin teminatına el konulacak.

SORUMLULAR 3 YIL BOYUNCA SEKTÖRE ADIM ATAMAYACAK

Kapatma cezası alan firmanın ortakları ve teknik personeli, 3 yıl boyunca hiçbir yapı denetim, laboratuvar veya zemin firmasında teknik görev alamayacak, yeni bir şirkete ortak olamayacak.

"KAĞIT ÜZERİNDE SONDAJ" DÖNEMİ TARİHE KARIŞIYOR

Pilot illerde uygulanmaya başlanacak olan bu yeni zemin etüt sistemi, "kağıt üzerinde sondaj" dönemini tamamen kapatmayı hedefliyor. Zemin etüt firmalarının yöneticileri ve teknik personelinin, binalarda ileride doğabilecek olası yapı hasarlarından da doğrudan sorumlu tutulması, zemin mühendisliğinde kaliteyi ve ciddiyeti maksimum seviyeye çıkaracak.