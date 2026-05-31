Malatya haberleri... Malatya merkez İnönü Caddesi'nde, öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Sanat Sokağı önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 69 yaşındaki Mustafa Ç.'ye seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Mustafa Ç., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemelerde durumunun ağır olduğu anlaşılan yaşlı adam, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Mustafa Ç.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından harekete geçen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyet güçleri tarafından kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.